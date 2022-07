David Flores Carrasco descubre el papel de su madre que cuenta toda la verdad

David Flores Carrascono se lo cree. Se llevó una decepción con su madre después de que esta protagonizara un documental y destrozara a su padre. El joven hizo saber públicamente que se encontraba mal tras las declaraciones de Rocío Carrasco, pero esta, en vez de parar, ha seguido hablando.

Ahora, es protagonista de un segundo documental y David sigue con el malestar en el cuerpo. Sobre todo, después de descubrir un papel que demuestra la doble cara que tiene Rocío Carrasco.

David Flores, harto de su madre

No es la primera vez que se afirma que, entre madre e hijo, no habrá posibilidad de reconciliación. De hecho, David Flores, con ayuda de su padre, ha llevado a su madre a los tribunales. El motivo no es otro que la pensión de alimentos que el joven le reclama a Rocío.

Una sentencia de 2018 establecía que Rocío Carrasco debía pagar una pensión de alimentos de 200 euros mensuales por su hijo David. Que, a pesar de ser mayor de edad, fue considerado dependiente económicamente.

Pero problemas judiciales aparte, David se ha enterado en las últimas horas de la doble cara que tiene su madre. Y lo ha hecho con un documento que deja en evidencia a la hija de ‘La más grande’. Y que tendrá repercusión en el mundo del corazón en los próximos días.

David Flores, impactado

El documental de la madre de David Flores no está siendo tan seguido como el primero. Quizás tenga que ver que los capítulos se emiten en Mitele Plus, una plataforma exclusiva para suscriptores.

No obstante, a pesar de los datos, Rocío Carrasco aparece en pantallas cada semana, y cuenta algunos detalles de los Ortega Canoque nadie sabía. Esta vez, le tocaba el turno a Raquel Mosquera por asuntos de la herencia de Pedro Carrasco.

En este capítulo, la madre de David Flores ha criticado las propiedades recibidas de Raquel Mosquera, pero un documento lo ha cambiado todo. Se ha recuperado un comunicado, firmado por ambas, en el que se cuenta una versión diferente a lo que cuenta Carrasco.

El documento que deja de piedra a David Flores

En dicho papel se demuestra la unión que Raquel Mosquera y Rocío tenían tras el fallecimiento de Pedro Carrasco.

“Queremos manifestar que, en el día de hoy, por primera vez, nos hemos reunido (viuda e hija) para tratar de este asunto (la herencia). En unión de nuestros asesores, habiendo llegado de forma inmediata, a un acuerdo dentro de la cordialidad”.

Y seguía: “Después del acuerdo alcanzado nos queda la tranquilidad de que nuestro querido padre y esposo, desde donde nos contemple, estará plenamente satisfecho”.

Tras hacerse público este documento, las reacciones no se han hecho esperar. Primero la de David Flores, que se ha quedado impactado al descubrir toda la verdad. Y segundo, la de los medios de comunicación que han reaccionado inmediatamente.

“Es una canallada ir a por alguien cuando sabes que no va a resistir. Amador Mohedano, sí resiste, ella no. Cuando acabe esta temporada no va a quedar nada", explicaba Federico Jiménez Losantos.

David Flores no puede más

Después de conocer lo último de su madre, David Flores ha llegado a su tope. El joven ha visto como su familia se desmorona, cómo su hermana se emancipa y cómo su padre se separó de Olga.

Ahora, David lo único que espera es que este segundo documental no arrase definitivamente con todo lo que más quiere.