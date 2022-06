David Flores Carrasco descubre el motivo por el que su madre no ha ido

David Flores Carrasco se acaba de enterar de los verdaderos motivos que llevaron a su madre a no acudir a una de las citas más especiales para la familia Campos.

El pasado 14 de mayo, Rocío Carrasco estaba invitada a la boda del año. José María, el hijo de Carmen Borrego, se casó con la mujer de su vida en una ceremonia que, a día de hoy, sigue dando mucho de qué hablar.

Y es que, a pesar de que todo salió a la perfección, la ausencia de la madre de David Flores es algo que no pasó desapercibido.

Días después, fue la propia Rociíto la que entró telefónicamente en Sálvame para aclarar todo lo que había sucedido. Y, aunque no veía la necesidad de dar explicaciones públicamente, la hija de 'la más grande' decidió poner punto y final a esta situación.

"Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Yo las explicaciones se las he dado a quién se las tenía que dar. Cuando a una la invitan a una fiesta es una cosa maravillosa y preciosa, pero la verdadera amistad se demuestra cuando pasa algo malo y se está ahí para apoyar".

Ahora, un nuevo capítulo se ha abierto en esta polémica 'familiar'. Este miércoles, 22 de junio, la revista Lecturas ha sacado en exclusiva la entrevista más esperada.

Posando en bañador y bajo el titular "Me duele que Rocío no fuera a la boda", Carmen Borrego ha vuelto a abrir esta dolorosa herida que parecía estar curada.

David Flores Carrasco se entera de toda la verdad

David Flores Carrasco por fin se ha enterado de los verdaderos motivos que llevaron a su madre a declinar la invitación al enlace de José Maria y Paola Olmedo.

Aunque es un tema que ambas partes han dejado zanjado, este miércoles, Lecturas ha publicado el posado de verano más esperado. Carmen Borrego ha sacado a relucir su mejor traje de baño para contar lo que verdaderamente pasó entre ella y Rociíto.

Y es que, a pesar de haber asegurado en más de una ocasión que está todo bien entre ellas, la colaboradora de Sálvame ha dejado muy claro que "me duele, pero no estoy enfadada con ella".

Pero, lo que más ha sorprendido a David Flores Carrasco es que la televisiva haya tenido unas palabras de cariño hacia el marido de su madre. "A Rocío la quiero muchísimo, pero a Fidel lo amo".

"Me habría gustado recibir un mensaje suyo o una llamada el día después para preguntarme cómo había ido".

Tras estas declaraciones, ha sido la propia Rocío la que ha vuelto a hablar alto y claro del tema. "Me he leído la entrevista y está todo bien, de verdad. Encabronada no está. Este tema está resuelto, de verdad, hacedme caso".

"Que le duela no significa que esté enfadada. Le duele porque no estuve, pero no por otra cosa", ha apuntado a continuación.

"Me sabe mal si le he ocasionado algún dolor, pero como no es así del todo… Está todo perfecto. No busquéis porque no hay".

Para finalizar, la madre de David Flores Carrasco quiso recalcar que entre ella y Carmen Borrego no está todo "bien", está todo "perfecto".

Por su parte, Borrego ha querido contar todos los detalles de la conversación que mantuvieron horas antes de celebrarse la boda.

"Me llama el viernes y me dice que ha estado toda la semana fuera y no le ha dado tiempo a prepararse. Me dijo: 'seguramente, después de cenar aparecemos' y no aparecieron".

