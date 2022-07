David Flores Carrasco descubre el mensaje de Whatsapp que delata a Olga Moreno

Olga Moreno sigue teniendo frentes abiertos a pesar de haberse alejado del foco mediático y de Telecinco. Tal es el acoso y derribo que ha sufrido la ex de Antonio David que incluso se ha negado a entregar el cheque al nuevo ganador de Supervivientes.

Una decisión que también ha traído cola, además de la traición de la que fuese su gran amiga, Ana Luque.

Tras diez años de amistad, parece que la relación de ambas pasa por su peor momento. La superviviente se sentiría muy decepcionada con Olga por no haberla defendido durante su paso por Honduras.

Eso, cuando ella lo dió todo en plató cuando la sevillana estaba en su edición. "La sigo queriendo y creo que mi amistad con ella es buena, pero no entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba", se lamentaba Luque.

Además, sacaba a relucir que la empresaria no quería que participase porque no la veía lo suficientemente fuerte. Y remarcaba que tiene una conversación pendiente con ella.

"Olga no ha estado a la altura y yo sí lo estuve cuando fui a defenderla. Creo que lo hice bastante bien, no entiendo por qué no ha sido todo lo que yo sí he sido con ella. No sé por qué no me ha querido defender", sentenciaba molesta.

Unas durísimas acusaciones ante las que la otra madre de David Flores Carrasco prefiere no responder y mantenerse al margen.

Al ser cuestionada por los reporteros, Olga asegura que no pudo hablar con su amiga para arreglar las cosas, pero luego se contradice y sostiene que han intercambiado unos mensajes por Whatsapp.

"No tenía ni idea de la entrevista y me he quedado blanca", reconocía en un primer momento. "Estoy en 'shock', muy sorprendida y no entiendo nada".

Todo indica que a Moreno le costará recuperar la confianza de Ana, que también la acusaba de haberla traicionado y haber hablado mal de ella con otras amistades.

Olga Moreno se enfrenta a la peor traición

"A niveles de llamarme payasa", contaba. Y añadía que: "Han dicho que le he bailado el agua a Jorge Javier, pero no me siento aludida".

Puede que ese sea el principal motivo por el que la ex de Antonio David haya decidido darle la espalda, ya que de lejos se sabe la animadversión que siente por el presentador.

De hecho, se negaba a participar en la final de Supervivientes por no coincidir con él en plató y verse las caras. Una estrategia ante la que ha recibido muchas críticas.

"Me da rabia no estar porque me hacía ilusión como ganadora y es normal. A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está. No pasa nada", declaraba ella con cierta pena.

"Hay cosas que son complicadas, que todos sabéis. Me encantaría porque debo muchísimo a todos... Pero me cuesta mucho trabajo entregar el cheque", explicaba su decisión.

"Por sentimientos, por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen, simplemente por eso".

Por otro lado, muchos aplauden la actitud de Olga por "anteponer su dignidad por encima del dinero".

Y, como no iba a ser diferente, Vázquez no se ha cortado a la hora de arremeter contra su enemiga. "Quizás si le ofreciéramos una exclusiva, vendría", soltaba a modo de pullita.

"Como no hemos hablado de este asunto, solo una cosa. Nadie mejor que mi amiga y compañera Lara Álvarez para entregar el cheque de los 200.000 euros", apreciaban otros presentadores como Joaquín Prat.

"Nadie mejor, sirva esto para poner en valor el trabajo de Lara. Tres meses alejada al igual que el resto de 'supervivientes', no con las mismas estrecheces, pero alejada de su familia y su entorno".

"Y poner también en valor el tremendo trabajo, de Jorge, de Carlos y de Ion, tres excelentes compañeros, que se suman a la ya mencionada Lara", remarcaban.