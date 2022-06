David Flores Carrasco descubre el secreto que no le habían contado de su abuela Rocío

David Flores Carrasco imaginaba que cuando se estrenara el documental familiar de su madre, temblarían los cimientos de su familia, pero no pensaba que tanto.

Los dos primeros capítulos de En el nombre de Rocío ya se han emitido en abierto y la cascada de acontecimientos se ha precipitado. Presente y pasado de la historia familiar de los Jurado-Mohedano se mezclan en un cóctel bastante explosivo que seguirá dando que hablar las próximas semanas.

El Viernes Deluxe que incluía la emisión de los dos primeros capítulos ha conseguido casi un 18% de share, cifra que hacía muchos viernes que no se veía en Telecinco. Líder de audiencia y mejorando resultados, David Flores Carrasco y el resto de españoles podrán seguir cada viernes un nuevo capítulo del documental en MiTele. Por el momento, la estrategia de Vasile pasa por dejar su reportaje estrella de la temporada en la plataforma de pago de Mediaset.

No obstante, Telecinco retroalimentará y cebará los capítulos con toda la corte de opinadores, detractores y aduladores de Rociíto a partes iguales. Y a ver qué pasa.

David Flores Carrasco sigue muy atento el documental, del mismo modo que lo hace toda su familia paterna. Además de conocer de primera mano el testimonio de su madre, le permite conocer la historia familiar de sus abuelos de un modo que nunca le han contado.

David Flores Carrasco se entera de la historia verdadera de su abuela Rocío

David ha podido revivir como fueron los orígenes de Rocío Jurado. Como su abuela fue tan fundamental para ella, como ella lo fue para sus nietos y como empezó en el difícil mundo de la música. También ha descubierto el verdadero papel de personas supuestamente imprescindibles para la carrera artística de 'la más grande.

Así pues, por ejemplo, su tío abuelo Amador Mohedano siempre se ha vanagloriado de ser el gran artífice de la carrera de Rocío Jurado. Su hija está demostrando que eso no era así, pues la carrera de Rocío "ya estaba lanzada" por otros productores y managers, antes de que Amador llegara.

Es más, la albacea de Rocío Jurado, Ana Iglesias, ha confirmado que la gestión que hizo Amador de la carrera de Rocío ha sido más que dudosa. Según Iglesias, el tío abuelo de David Flores Carrasco no estaba preparado para llevar de forma efectiva la carrera de su hermana, lo que provocaba importantes desajustes económicos y de gestión.

Ahora David se está enterando de todos estos episodios desconocidos y, como suele hacer Rociíto, con pruebas documentales y gráficas de lo que dice.

La petición que David Flores Carrasco desconocía

Uno de los rostros que David Flores Carrasco ha podido ver en el documental es el de María Teresa Campos. Cuando él era pequeño, le tenía mucho aprecio a Teresa, pues siempre ha sido muy amiga de Rocío Jurado y de su hija.

David y Rocío pasaron muchas horas en casa de Campos y verla, siempre le produce alegría. La madre de Terelu aparece en el documental y cuenta que fue ella la que empujó a Carrasco a contar toda la verdad.

Según Teresa, "yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de Reyes le dije: «Rocío, te voy a pedir un favor. Yo estoy ya muy mayor y cualquier día me voy. Y yo no quiero morirme y que la gente crea que has sido una mala madre".

No sabemos si aquello fue el detonante definitivo para que Rociíto dejara su reclusión i empezara a hablar. Pero lo cierto es que desde que apareció por primera vez en televisión, hace ya más de un año, no se ha callado.

David Flores Carrasco ahora tiene mucha más información para afrontar su futuro. La gran asignatura pendiente de su vida es el reencuentro con su madre. Si se acaba produciendo, el joven tendrá, gracias a ella, las dos versiones sobre su historia familiar y sobre las causas de su drama personal.