David Flores Carrasco decide ver a su madre al saber que quiere confesar la enfermedad

David Flores Carrasco se ha quedado sin palabras al conocer lo que su madre está a punto de hacer público sobre la enfermedad con la que empezó el infierno de su familia.

Este mismo viernes, 22 de julio, se estrena un nuevo capítulo de En el nombre de Rocío. Todas las semanas, Mitele Plus emite una nueva entrega en la que Rociíto destapa todos los trapos sucios que su familia mediática ha querido ocultar durante todos estos años.

Después de hablar de la relación que ha mantenido y mantiene con sus dos tíos, la madre de David Flores Carrasco compartió con todos los seguidores de la docuserie cómo fue el matrimonio de 'La más grande'y Ortega Cano.

Y es que, según contó ella misma, no era oro todo lo que relucía. "Ella [Rocío Jurado] dice un día 'no puedo más, me voy a separar'... Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar. Ortega Cano no se portó bien con mi madre".

Ahora, David Flores Carrasco está muy preocupado por todo lo que la mujer de Fidel Albiac está a punto de contar en televisión. Y es que el tema de la enfermedad de Jurado es algo delicado para todos los integrantes de este conocido clan.

David Flores Carrasco ya está preparado

David Flores Carrasco ya está totalmente preparado para lo que pueda escuchar. Y es que, en tan solo unas horas, su madre va a contar cómo se desarrolló la dura enfermedad que acabo con Rocío Jurado.

Han pasado ya algo más de 16 años desde que la chipionera se despidió de todos sus seres queridos tras no poder superar el cáncer de páncreas que padecía. Desde entonces, la guerra entre Rociíto y algunos miembros de su familia más famosa no ha cesado.

En todos estos años, la colaboradora de televisión ha tenido que aguantar todo tipo de ataques en los diferentes programas y revistas del corazón.

Ahora, la madre de David Flores Carrasco ha decidido que es hora de contar todo lo que pasó desde que le diagnosticaron su enfermedad a la artista.

"El médico me dijo 'el 80% no sobrevive' y tonta de mí le dije: 'me da igual, ella está en el 20% restante'", se puede escuchar en uno de los avances que ya ha compartido Telecinco.

Este viernes se va a emitir un nuevo episodio bajo el nombre Matar al león. En él, Carrasco va a destapar una de las conversaciones más relevantes de su vida. Y los protagonistas no podrían ser otros que su madre y su propio marido.

Además de revelar cuáles fueron las reacciones de algunos miembros de su familia a la muerte de la artista, la televisiva también va a hacer referencia a la conversación que mantuvo la cantante con el ahora matrimonio.

Aunque esta no va a ser la primera vez que David Flores Carrasco escucha a su madre hablar de la relación de Fidel y su abuela. Durante la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva, su protagonista ya hizo referencia al tema.

"Mi madre estaba muy débil, pero muy feliz. Nos llamó a los dos. Se quedó mirándome a mí y cogiendo la mano a Fidel, me dijo: «Rocío, tú no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte casada con este, ¿verdad?»".

"En ese momento, se me saltaron las lágrimas porque ahí ya sabía o intuía lo que iba a pasar... Nos dijo: «mañana os casáis aquí, llamo al padre Ángel y estamos José, Fidel, tú y yo y nadie más, y ya me voy tranquila»".

