David Flores Carrasco y el contrato que le obliga a volver a ver a su madre

Muchos se decepcionaban después de que Telecinco anunciase que En el nombre de Rocío quedaba relegada a un segundo plano y se emitiría solo en la plataforma de pago.

Las consecuencias sufridas por la cadena tras la emisión de la primera parte de la docuserie provocaban que Paolo Vasile se replantease la situación. Justo por eso, decidía apartar a la que había convertido en la 'niña bonita' de Telecinco.

Algo que también enfurecía a Rocío Carrasco y a su marido, Fidel Albiac, quienes no daban crédito a ese desprecio y decidían renegociar las condiciones de su contrato.

Sin duda, los más afectados han resultado ser los familiares de 'La más grande' porque, de esa forma, conseguían amortiguar el impacto de sus declaraciones. Lamentablemente para ellos, parece que Telecinco ha decidido dar un giro en su estrategia y se ha replanteado emitir en abierto la serie de Carrasco.

Sobre todo ahora que ya ha terminado Supervivientes y tienen un hueco en su programación. Así, Rocío Carrasco se convertirá en la nueva baza de la cadena de Fuencarral de cara a su próxima temporada.

Durante los capítulos que ya se han estrenado en exclusiva en la plataforma de Mitele, los espectadores han descubierto los motivos que llevaban a la hija de 'La más grande' a darle la espalda a su familia mediática.

Carrasco no se ha cortado a la hora de arremeter contra sus tíos Amador y Gloria Mohedano, Ortega Cano o Raquel Mosquera. Esta última se convertía en una de las grandes protagonistas de la docuserie. Asimismo, Rocío deja claras sus cuentas pendientes con todos y cada uno de ellos, desenmascarándoles y sacando a relucir sus mentiras.

"En el otro documental, no estaba sola detrás de las cámaras, pero ahora no voy a estar sola delante de ellas", advertía. Y es que en esta ocasión ha contado con el apoyo de familiares no mediáticos, amigos como María Teresa Campos o personas que conocían muy de cerca a su madre como Ana Iglesias.

Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y deja sin palabras a sus hijos

"Tu madre empezó a notar que las cosas no se llevaban bien y muchos pagos se hacían con recargo por ser pagados fuera de plazo. Me pidió que estudiara el funcionamiento de la actividad. Una vez analizada la documentación, redacté unos informes", confesaba la albacea sacando a relucir los trapos sucios del hermano de Rocío Jurado.

"Tus tíos se creían que estaban repartiendo los bienes de una madre, no los de una hermana. No es frecuente dejar tantos legados a hermanos, sobrinos y terceros cuando el testador tiene hijos que son los legítimos herederos", apunta implacable Iglesias sobre la conflictiva herencia que dejó la artista.

Algo en lo que Carrasco ha coincidido en todo momento. "Mi madre sabía que, si ella llegara a fallecer y a la jauría no la dejara bien servida, me iban a comer. Pero, al final, es algo que no ha podido evitar porque son como son y quieren más", sentenciaba.

"Son una jauría que van a la presa más fácil, la más indefensa, la que está herida y saben que pueden atacar. No estoy insultando. Estoy describiendo un comportamiento", les acusaba.

Estos ataques tampoco han pasado desapercibidos y han obtenido respuesta del otro lado. Y es que Amador Mohedano ha decidido contraatacar preparando su propia docuserie en la que desmonta la versión de su sobrina.

En esta ocasión, Rocío Carrasco ha dejado a sus hijos a un lado, cuando ellos fueron los protagonistas absolutos de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Sin embargo, tanto Rocío como David Flores han podido descubrir cosas que no sabían sobre su familia y que pueden haberles abierto los ojos.