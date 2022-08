David Flores Carrasco consigue pruebas para demostrar el estado real de Rociíto

David Flores Carrasco es famoso desde que nació, pero sus padres habían conseguido dejarle al margen de la prensa del corazón. El problema es que Rocío Carrasco habló de él en un programa de máxima audiencia y el público está deseando conocer más detalles. Es imposible obviar su presencia en ciertas situaciones, pero es cierto que todos los medios le tratan un gran respeto.

David Flores Carrasco se ha ganado con creces ser un rostro querido porque su comportamiento siempre ha sido brillante. Los amigos de su madre usan su nombre para dañar a Antonio David, pero él nunca entra en el juego para no alimentar el revuelo. La última persona en dar un paso adelante ha sido Terelu, quien presume de haber tenido una fantástica relación con el joven.

David ha tenido oportunidad de leer la última entrevista que ha concedido Terelu, donde aporta pruebas que hasta ahora eran desconocidas. Asegura que su amiga Rociíto ha atravesado un auténtico calvario durante el tiempo que estuvo en silencio. No tenía fuerzas para contar la verdad y tampoco quería que nadie diese la cara por ella en los platós.

David Flores Carrasco ha descubierto que el estado real de su madre no era como el público pensaba, estaba verdaderamente afectada. La hija de María Teresa Campos asegura que le enviaba mensajes pidiéndole que no le defendiera, lo había dado todo por perdido. “Rocío me escribía muchas tardes diciéndome: «Cariño, no me defiendas, no quiero que te hagan daño»”, confiesa Terelu.

David Flores Carrasco tiene pruebas suficientes para afirmar que la situación de su madre era más que delicada, pero él no podía hacer nada. La periodista María Patiño considera que es víctima de una situación injusta que no le corresponde, no se merece sufrir por sus padres. Ha intentado que se llevasen bien, pero su misión no es solucionar un problema que él no ha creado.

David Flores Carrasco está cada vez más lejos de su madre

David podría reconciliarse con Rociíto en cualquier momento, pero ella no se siente preparada para dar determinados pasos. Según ha contado, sus médicos le han recomendado que sea prudente porque hay situaciones que pueden resultarle duras. Lleva mucho tiempo sin hablar con sus hijos y no puede retomar el contacto de un momento a otro.

La mujer de Fidel Albiac ha confesado que estuvo a punto de renunciar a todo, pero se dio cuenta de que no era una opción. Se puso en manos de los mejores especialistas y actualmente es uno de los rostros más carismáticos de la pequeña pantalla. Sus amigos están encantados con el cambio que ha dado, valoran el esfuerzo que ha hecho.

“Al final la vida te recompensa, a mí hoy me compensa ver a Rocío como está ahora”, explica la mayor de las Campos en su entrevista. Quiere dejar claro que su compañera ha vivido momentos demasiado duros, pero sigue en pie gracias a su fortaleza. El público se ha dado cuenta de que una historia tiene dos versiones y exige conocer lo que ha pasado fuera de cámaras.

David Flores sigue confiando en su padre

David Flores no tiene ningún motivo para desconfiar de su padre, nunca le ha dado de lado y le ha apoyado en todo. Es un hombre luchador cuyo único error ha sido compartir sus problemas sentimentales con los espectadores, pero ha aprendido. El ex de Rociíto no ha vuelto a hablar del tema desde que Carrasco llegó a Telecinco con un documental debajo del brazo.

El hermano de Rocío Flores entiende que pertenece a una familia mediática y sabe que no puede hacer nada para evitarlo. Por eso ha tomado la mejor alternativa: alojarse en un segundo plano hasta que pase el revuelo mediático. Las noticias no tienen demasiada vida, cuando llegue otro clan con otra historia los Flores podrán descansar.