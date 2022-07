David Flores Carrasco conoce la verdad y admite que el divorcio no existe

David Flores Carrasco por fin se ha enterado de toda la verdad. Después de meses especulando con un posible divorcio dentro de su familia, el hijo de Antonio David ya sabe que todo lo que se ha dicho hasta ahora no es cierto.

Hace algo menos de un mes, Ana María Aldón decidió coger todas sus pertenencias y desaparecer del mapa sin avisar.

Durante todo este tiempo, tanto sus compañeros de Viva la vida como el resto de medios de comunicación han estado analizando las posibles causas que le llevaron a tomar esta dura decisión.

Pero todas las dudas de David Flores Carrasco quedaron resueltas el pasado sábado, 16 de julio. Y es que, la diseñadora decidió sentarse en el plató de Déjate querer para explicar algunos de los motivos que le hicieron salir de Madrid corriendo.

"Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera «esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no»".

Un día más tarde, la exsuperviviente visitó su lugar de trabajo donde dio algunos detalles más de su crisis familiar. "Llega un punto en el que no aguanto según qué cosas, pero no tiene que ver con mi marido".

Y, aunque aseguró que se ha puesto en manos de profesionales y que su matrimonio sigue unido, los rumores de ruptura no han dejado de crecer.

Ahora, David Flores Carrasco se acaba de enterar de que todo lo que se ha contado hasta ahora puede que sea mentira y que la crisis matrimonial de la que tanto se está hablando es probable que nunca haya existido.

David Flores Carrasco escucha atentamente a Ortega Cano

David Flores Carrasco no se puede creer lo que acaba de ver. Y es que, José Ortega Cano ha perdido los papeles durante una tensa conexión en el programa Sálvame.

Este miércoles, 20 de julio, y después de aquella polémica llamada a Ya son las ocho, el torero ha roto su silencio ante las cámaras de este formato vespertino.

Los compañeros de la madre de David Flores Carrasco estaban comentando las últimas novedades sobre la relación de Ana María Aldón y el diestro cuando la reportera enviada al domicilio familiar pidió paso.

Pero, lo que menos se esperaban los colaboradores de Sálvameera que el mismísimo Ortega Cano había decidido hablar y cargar duramente contra todo ellos.

"Quiero decir que le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido de la forma tan cruel con la que me tratan".

"Yo no les he hecho nada, todo lo contrario. Les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando ya con mis años y con todo lo que he sufrido en mi vida, no puedo más", recordó el maestro, dejando a David Flores Carrasco sin palabras.

Tras estas duras palabras, Ortega Cano aseguró que se encontraba solo en casa. "Me llevo fantásticamente bien con mi mujer. Ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos".

"Yo pido a España que sean justos conmigo. Estoy harto de que me traten de esta manera, porque ya no tengo fuerzas. Van a acabar conmigo de una vez para siempre, pero no lo conseguirán… Espero que no lo consigan".

Tras este duro testimonio, la reportera de Sálvame le ofreció hablar con sus compañeros de plató, pero Ortega tiene muy clara cuál es la relación que quiere tener con todos ellos. "No quiero hablar ni con Terelu ni con nadie. Sálvame son enemigos míos".

"Otra cosa. Cuando se hable de Rocío Jurado y de que yo cuando he estado con ella le he hecho daño, mira que Dios sea justo con aquellos que dicen estas palabras".

Para finalizar su intervención, el diestro dio una información que dejó a David Flores Carrasco mucho más tranquilo."No hay crisis ni hay nada. Ella está en Andalucía como yo estoy aquí por trabajo, pero nada más".