David Flores Carrasco sufre por su madre al saber que se ha quedado sola

David Flores Carrasco es conocedor de que, por fin, va a abrir las puertas el museo sobre su abuela, Rocío Jurado. Su madre, Rocío Carrasco, ha luchado mucho porque sea así, pero ahora ella acaba de recibir un inesperado revés en este sentido. Ha visto que se ha quedado sola en un aspecto concreto del mismo.

Al parecer, según se ha publicado, por el momento no hay ningún hostelero de Chipiona dispuesto a llevar la cafetería-restaurante del citado centro expositivo.

David Flores Carrasco ya sabe el revés inesperado de Rocío Carrasco

El hijo de Antonio David es un apasionado de 'La más grande'. Por este motivo, está feliz porque el próximo 1 de julio se abre al público el museo con el que aquella siempre soñó. Un museo donde podrá conocerse a fondo la vida y la obra de la chipionera.

Rocío Carrasco está muy ilusionada también con este proyecto y por este motivo se encuentra organizando una inauguración por todo lo alto. Pero lo que no se esperaba es el 'problema' que ha surgido en el último momento. Informalia es quien ha desvelado que ningún profesional de la hostelería de la ciudad quiere ponerse al frente de la cafetería-restaurante del mencionado centro.

En concreto, ha afirmado: “Se abrió el plazo de licitación para la cafetería y se constituyó la mesa de contratación y todos los requisitos, pero, al final, no se ha presentado nadie”. De igual modo, ha señalado que aquella, situada en la nave del centro de interpretación, se ha otorgado por ocho años prorrogables a dos más. Y la licitación es de 14 253,26 €”.

La falta de desinterés por este negocio de hostelería ha sorprendido negativamente a quienes están al frente del museo. Se creía que iba a resultar muy atractivo, pues se espera que el citado sea todo un éxito.

A pesar de esta situación, la apertura del museo no se va a afectar en nada y ya hay mucho interés en visitarlo. Espacio del que se ha desvelado el precio de sus entradas: 9 € para los adultos y 6 € para jubilados, menores de 14 años y propietarios del carnet joven. Esto sin olvidar que hay tarifas especiales para grupos y gratuidad para niños de menos de 3 años.

David Flores Carrasco descubre otros contratiempos de su madre

El joven Flores también es consciente de que Rocío ha tenido otras inesperadas situaciones en estos últimos días. Por ejemplo, ha visto que el estreno de la segunda parte de su docuserie no se va a emitir en abierto sino en Mitele Plus. El próximo 17 de junio será cuando se llevará a cabo la primera emisión de esta producción, pero no en Telecinco.

Quien desee verla tendrá que pagar la cuota de la correspondiente plataforma. Y es que, por el momento, se tiene claro que sin coste solo verán la luz dos entregas. Nos estamos refiriendo a los capítulos 0 y 1.

Por otro lado, la hija mayor de 'La más grande' se ha encontrado con un rechazo que no esperaba y que le duele. Resulta que está organizando la Semana Cultural Rocío Jurado, que tendrá lugar en agosto, y había pensado que la pregonera podría ser su prima Chayo. Sin embargo, esta ha declinado la oferta por completo.

La justificación que la cantante ha dado en redes ha sido que “tengo mucho trabajo. Y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece. El año que viene será”.

Eso sí, a pesar de todo, Carrasco sigue sonriendo y luchando porque todos sus proyectos sigan adelante, aunque aparezcan obstáculos en el camino.

