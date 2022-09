David Flores Carrasco cuenta al fin dónde está y su decisión final

David Flores Carrasco es consciente del interés mediático que genera su familia y más ahora que la segunda parte de la docuserie de su madre se ha estrenado en abierto. Por ello sabe que hay una gran expectación por saber qué es de su hermana mayor, Rocío Flores. Y es que parece haber 'desaparecido' de la televisión.

Esta circunstancia ha generado mucho revuelo, pero ahora se ha desvelado la realidad. La propia protagonista ha explicado qué hace, a qué se dedica e incluso cuál es su futuro profesional más inmediato.

David Flores Carrasco, perplejo ante la ausencia

El hijo de Antonio David sabe que, aunque dijo no querer saber nada de la pequeña pantalla, Rocío se está ganando la vida como colaboradora. Ha estado trabajando en diferentes espacios de Telecinco y ha sorprendido muchísimo que desde hace semanas no haya vuelto a su puesto de trabajo.

Por ejemplo, no ha ocupado su asiento en el club social de El programa de AR. Es más, se esperaba que volviera a la cadena defendiendo a su tía, Gloria Camila, en el plató del reality en el que participa. Pero nada de nada.

De ahí que han comenzado a circular todo tipo de rumores. Entre ellos que podría haber tomado la decisión de centrarse en su faceta de influencer en redes.

David Flores Carrasco ya sabe que ha saldado todas las dudas

El nieto de 'La Jurado' ha visto que su hermana mayor ha querido zanjar todas las habladurías que estaban circulando sobre ella. Y lo ha hecho respondiendo a las preguntas que le ha realizado Europa Press. Así, sobre si tiene proyectos dentro de la televisión para la nueva temporada, ha dicho: “No tengo ni idea ahora mismo, lo que venga”.

El reportero ha querido incidir si va a seguir trabajando como colaboradora y su respuesta ha sido clara: “No sé, no contesto. Estoy muy tranquila y muy bien. Mi vida sigue normal”.

Sobre si va a acudir a platós para sacar la cara por el paso de su tía por el reality Pesadilla en el Paraíso también se ha pronunciado. Sus palabras han sido estas: “Ella tiene su defensor, pero si estoy en la tele trabajando diré lo que me parezca bien y lo que me parezca mal. Ya la echo de menos”.

Si con este asunto ha sido algo cauta o esquiva, como queramos llamarlo, ha sido más clara con otra cuestión. Se ha querido saber el porqué no ha estado junto a su familia materna en Chipiona al paso de la Virgen de Regla. Al respecto, ha afirmado: “No he podido estar”.

“Pero he estado en contacto con mi prima, me ha estado mandando fotos. Es verdad que se me invitó, como todos los años, pero no he podido ir. Es que justamente tenía trabajo en Madrid y al día siguiente una boda, entonces por cuestión de tiempo no podía acudir”.

Eso sí, ha reconocido que “tengo pensamiento de ir a ver a mi familia por parte de madre. Y es que no los he visto en todo el verano”.

David Flores ha visto que Rocío ha estado muy habladora con la prensa, tanto que ha contestado a las preguntas sobre la segunda entrega de la docuserie de su madre. Lo ha hecho para exponer que “no la estoy viendo. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite ni creo que me beneficie mentalmente”.

Ella no, pero su padre sí la está siguiendo y está hablando de la misma en su canal de Youtube. Y ante esto se ha mostrado de acuerdo: “Si él lo ve oportuno y se le menciona, ¿por qué no? Desde el respeto se puede opinar de todo”.