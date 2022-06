David Flores Carrasco, conmocionado al saber la verdad sobre la herencia

David Flores Carrasco ya teme otra nueva tormenta en su historia familiar. Y será una tormenta de verano, de aquellas que pasan rápido, pero que por su virulencia son imprevisibles y que lo dejan todo embarrado en el punto en el que caen.

Todavía colean las palabras de Rociíto asegurando que pronto va a contar qué hay detrás de la salida de David de la casa familiar. El supuesto empadronamiento fraudulento del joven en Málaga y la historia detrás de él es algo que Rocíito quiere desvelar. David Flores Carrasco, no obstante, ya la ha avisado que acudirá a los tribunales si habla sobre él.

Lo que no podrá evitar es que su madre cuente la historia familiar oculta de cuando Rocío Jurado vivía. David es el mayor admirador de 'la más grande' y tendrá en estos momentos sentimientos encontrados. Por un lado, sufre cuando se vuelve a remover toda la historia de su familia y más en televisión.

No obstante, está también deseoso de saber qué pasó realmente antes de fallecer su abuela y qué secretos ha guardado su familia todo este tiempo. Hace escasas semanas, veíamos a David Flores Carrasco en el centro del homenaje familiar a su abuela. Sus tíos abuelos Gloria, Jose Antonio y Rosa y su tía Gloria Camila le arropaban.

¿Cómo se quedará David si esta semana descubre que le han estado engañando durante todo este tiempo?

David Flores Carrasco y el testamento que puede cambiarlo todo

David Flores Carrasco ve con estupefacción la existencia de un documento que su madre acaba de hacer público. Se trata de un primer testamento elaborado por su abuela y que apareció misteriosamente al hacer limpieza en Montealto.

Rociíto lo encontró y en el documental que se estrena este viernes va a revelar su contenido. También se afirma que parte de la familia de David sabía de la existencia de este papel, que finalmente se cambió por otro testamento, el oficial.

¿Por qué Rocío Jurado decidió cambiar el testamento? ¿A quién beneficiaban y a quién perjudicaban estas primeras voluntades de la cantante?

| Mediaset

Y lo más importante, ¿quién era conocedor de que se cambió el testamento? A todo esto va a responder la madre de David Flores Carrasco en su nuevo documental.

De momento, ya ha habido las primeras reacciones familiares. Amador Mohedano asegura que nadie de la familia sabía que existía este primer testamento.

Rociíto lo desmiente. Quien seguro que no lo sabía es David, pues él todavía era demasiado pequeño para estos líos.

Rociíto está dispuesta a no callarse y a contar por que no tiene relación con su familia mediática. Asegura sobre su madre que "en vida me dio muchas cosas, pero realmente los que pueden cambiar el rumbo de la historia me los encontré yo".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Además contará por que ya no quiere relación con su familia. "No los quiero a mi lado, es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo"

Los nervios de David Flores Carrasco por conocer la verdad

Pese a que el testamento oficial es el que se leyó ante notario y el que se ejecutó, todo el mundo está expectante por ver qué cambios hay entre este y el primero. Si en el primero, había familiares de Jurado que quedaban mejor parados que en el segundo, el paso siguiente será saber los motivos de los cambios.

Rociíto afirma tener mucha información en su poder y está dispuesta a contarla. En la familia hay nervios. No saben qué sabe ella, qué papeles tienen y qué va a contar.

Ella no les perdona a los familiares de su madre que la hayan dejado de lado, contando que nunca iba a hablar.

| GTRES - Telecinco

Ahora Rociíto es una mujer nueva, con ganas de guerra y de hacer valer su versión de la historia. Navegar en el pasado, forma también parte de cambiar el rumbo del presente para, en un futuro, plantearse un posible acercamiento a sus hijos, David y Ro Flores Carrasco.