David Flores Carrasco confirma que Rociíto ha hecho una llamada para verse de nuevo

La segunda docuserie de la madre de David Flores Carrasco, En el nombre de Rocío, sigue dando todavía mucho de que hablar. Y es que cada semana, con el estreno de un nuevo episodio, salen más secretos a la luz sobre la escasa y polémica relación entre Rociíto con sus familiares más mediáticos.

En el transcurso de todas estas semanas, David Flores ha sido testigo de cómo su madre ha puesto contra las cuerdas a Ortega Cano, Gloria y Amador Mohedano. Pero, en esta ocasión, la hija de 'La más grande' ha hablado de Gloria Camila.

Asimismo, la mujer de Fidel Albiac ha decidido contar de una vez por todas qué fue lo que sucedió para que ambas dejaran de dirigirse la palabra. Una situación que fue sumamente tensa y que terminó a gritos.

| GTRES

La llamada telefónica entre Rociíto y Gloria Camila que acabó a voces

David Flores es consciente de que su tía Gloria Camila y su madre no tienen contacto desde hace unos años. Y, aunque ninguna de las dos ha hecho el intento de acercarse la una a la otra, lo cierto es que todo parece indicar que la relación entre ellas está rota.

Por esta razón, todos los medios no podían evitar preguntarse cuál habría sido el detonante para que ambas emprendieran caminos por separado. Asimismo, tras años de incertidumbre al respecto, la misma Rociíto ha relatado con pelos y señales el último día que habló con la influencer.

Todo empezó en 2016, cuando Correos decidió hacer una especie de homenaje a Rocío Jurado al dedicar unos sellos con su imagen. Con motivo del día de su presentación, la familiar de David Flores llamó a Ortega Cano para invitarlo personalmente.

“Yo llamo a José y le digo el día que es la presentación del sello. Y que me gustaría que fuera y que se lo diese a Gloria Camila y José Fernando para que fueran”, empezaba diciendo. Una llamada que habría comenzado con buen pie, pero que acabó por marcar un antes y un después en la relación entre ambas.

Por su parte, el extorero le dijo que sin ningún problema allí estarían. "Le digo a José que es su madre y que deben estar, que es una cosa muy bonita. Y que el hecho de que yo no hable con ella no significa que ella no puede disfrutar de ese día que para mí era muy importante”, decía la madre de David Flores.

Una vez finalizada la conversación, a los días siguientes la madre de David Flores recibe una llamada inesperada, nada más y nada menos, que por parte de Gloria Camila.

"Yo tengo la sensación, puedo asegurar casi al cien por cien, que ella esa conversación la está teniendo conmigo en manos libres. Que hay alguien escuchando o bien que se está grabando", revelaba. Y es que Rociíto dejaba en el aire que junto a la influencer se encontraba otra persona que conocía muy bien: Antonio David, padre de David Flores.

Fue en ese entonces cuando la familiar de David Flores empezó a decirle a voces a Rocío Carrasco que no tenía vergüenza. "¡Tú lo que tienes que hacer es que si quieres que vaya me llamas a mí porque yo ya soy mayorcita!", estallaba ante la madre de Rocío Flores.

Seguidamente, Rocío Carrasco, en la docuserie, resume que "ella hace una llamada muy desagradable, muy subida de tono, chillando". De manera que por estos motivos, la mujer de Fidel Albiac consideró "que o está escuchando a alguien o está siendo grabada”.

| Europa Press

Pese a esta teoría que tenía, Rociíto quiso calmar la situación y su contestación a todos esos reclamos fue "'venga, cariño, no te pongas así. Estás invitada de todas maneras’ y le colgué el teléfono”, explicaba contundente.

Rocío Carrasco se acerca a Gloria Camila

Aunque ese episodio fue especialmente duro para Rociíto, lo cierto es que la hija de 'La más grande' no dudó en revelar que su comportamiento había sido por influencia de terceras personas.

"Yo a la Gloria que recuerdo es esa que era pizpireta, que era graciosa, que era muy lista", decía. "Era lista e inteligente, era una niña muy zalamera, en el buen sentido, era una niña que se quedaba con la gente…”.

No obstante, a pesar de que tiene un buen recuerdo, admitió que todavía no estaba preparada para sentarse a hablar con ella. Sin duda alguna, solo el tiempo dirá cómo se tomará estas palabras la tía de David Flores una vez que finalice su concurso en Pesadilla en El Paraíso.