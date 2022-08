David Flores Carrasco confirma lo que otros insinúan sobre la salud de Olga Moreno

David Flores Carrasco no ha dado crédito al ver a su otra madre ofrecer una exclusiva de forma gratuita a una de las más reconocidas publicaciones del corazón. Hablamos de la entrevista que ha dado Olga a la revista Hola, y que arroja jugosos titulares sobre la vida actual de la ex de Antonio David.

Entre otros temas, habla sobre cómo se encuentra después de ver cómo se televisaba su ruptura. Además de ser preguntada por ese supuesto affaire con su representante, o por el verano que está viviendo junto a los que más la quieren.

David Flores Carrasco esperaba que ella respondiese así cuando le han preguntado qué siente al ver a su ex besándose con Marta Riesco. Una pregunta comprometedora que la ex de Antonio David ha sabido responder sin titubeos.

"Nada, cero. Antes me dolía, pero ya no", declara Moreno abriéndose en canal, sin cobrar nada, por una exclusiva que valdría miles de euros. Lo cierto es que la protagonista del día no suele dar este tipo de declaraciones sin llevarse nada a cambio.

Entristece a David Flores Carrasco al desvelar su peor momento

Olga no rehúye a hablar sobre el calvario que ha vivido en los últimos tiempos y se muestra más franca que de costumbre desvelando su peor época. "Lo he pasado tan mal todo este tiempo que ahora me alegra verme como estoy", sostiene.

Cuenta que no ha hablado de cómo será el divorcio con su ex y la posible boda del exguardia civil con su novia. "Que venga Antonio y me lo diga y actuaremos en consecuencia. No hay el menor problema", sentencia.

También se refiere a que no tiene en mente volver a la televisión. Recordemos que su última polémica en Telecinco fue el veto que firmó en su contrato para no coincidir con Jorge Javier. Y renunció a entregar el cheque al ganador de Supervivientes 2022, como anterior ganadora del citado reality.

¿Ha encontrado el amor en su representante, Agustín Etienne?

Sobre el rumor que la relacionaría con su agente, Olga Moreno se lo toma a risa. "No tengo por qué esconderme, eso es mentira", afirma de forma tajante la madrastra de David Flores Carrasco.

Lo que realmente quiere Olga es vivir cada día con toda la ilusión del mundo. Y tras separarse de su marido, ya ha empezado a ver la luz y a disfrutar el verano. "Salgo con mis amigos y amigas y me lo paso muy bien", reconoce.

Eso sí, la entrevistada no quiere saber nada de novios, por ahora. "No estoy para novios. Lo que me faltaba", aunque desde su entorno se ha filtrado que ha tenido alguna historia "sin importancia".

Pero lo cierto es que ella no quiere una relación formal. "Espero que no llegue un nuevo amor a mi vida", admite la sevillana.

El entrevistador, sabedor del rumor que muchos conocen sobre las idas y venidas de la ganadora de Supervivientes 2021, pone el foco en que se la ve contenta. Y así se lo hace saber.

"Pareces más animada que otras veces", le espeta a la madre de Lola. Así las cosas, Olga sigue en sus trece y no quiere ir más allá sobre sus amoríos. "Estoy súper bien, pero eso no quiere decir que me haya enamorado", confiesa. Pero sin confirmar en absoluto que algún hombre le haya robado su corazón.

Veremos cuánto tiempo sigue Olga sin pareja oficial. Y todo después de esta entrevista gratuita en la que no quiere contar más de la cuenta de su vida privada.