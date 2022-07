David Flores Carrasco confirma que su madre ha acudido llorando y haciendo una promesa

David Flores Carrasco ha ocupado todos los titulares después del último movimiento de su madre, pero esta vez la noticia es muy positiva. Rociíto ha cumplido el sueño de Rocío Jurado: inaugurar un museo en Chipiona que rinda homenaje a la trayectoria de la cantante. El joven tiene motivos más que suficientes para estar orgulloso de su abuela, quien se marchó dejando una huella imborrable.

David Flores Carrasco mantiene una relación complicada con Rociíto, pues lleva sin hablar con ella desde los 17 años. Gracias a las informaciones que recibe a través de los medios, ha confirmado que su madre ha acudido a la cita más especial del año. La mujer de Fidel Albiac, en contra de lo que pensaban sus detractores, no ha parado hasta inaugurar el centro de la Más Grande.

| Telecinco

David Flores ha comprobado que su padre se ha presentado en Chipiona visiblemente emocionada, sus lágrimas lo dicen todo. Se ha reencontrado con su pueblo, un pueblo que tuvo que abandonar después de los ataques que recibió por parte de los Mohedano. La ex de Antonio David ha reunido a más de 500 personas y ha demostrado que tiene más fuerza que nunca.

David Flores tiene motivos suficientes para estar orgulloso de Rociíto, ahora solamente falta que madre e hijo mantengan una conversación. La reina del feminismo siempre ha defendido que no se sentía preparada para dar el paso, pero quizá haya llegado el momento. Ha hecho una promesa: no va a estar más tiempo en silencio y va a dar respuesta a todo lo que se cuenta sobre ella.

David habría ocupado un papel protagonista en la inauguración del museo de Rocío Jurado, pues la cantante sentía pasión por su nieto. No ha podido asistir, pero ha tenido la oportunidad de ver cómo ha afrontado Carrasco este gran reto. Ha confirmado, a través de las imágenes emitidas en Telecinco, que el evento ha sido todo un éxito.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

David Flores Carrasco escucha a Rociíto

David Flores tiene claro que Rociíto le ha dado esquinazo al dolor y que no habrá nada que frene el dulce momento que está viviendo. “Están todos los que tienen que estar, estoy muy feliz por poder estar aquí y porque están las personas que quiero que estén. Este sería un día muy feliz para ella, vería uno de sus sueños cumplidos”, explica la hija de la Más Grande.

| GTRES

David se ha convertido en uno de los rostros más deseados de la prensa del corazón, cualquier periodista estaría encantado de hablar con él. Sin embargo, todos le respetan y entienden que no quiere formar parte del conflicto familiar, su postura es completamente coherente. El joven ha alcanzado una gran popularidad y no hay que juzgue su papel porque ha tenido un comportamiento excelente.

La exmujer de Antonio David ha insistido mucho en aclarar que nunca ha tenido ningún problema con su hijo. No puede hablar con él por una serie de circunstancias que prefiere no poner encima de la mesa para protegerle, pero nunca han discutido. Por eso muchos expertos piensan que es cuestión de tiempo que retomen el contacto.

David Flores Carrasco está orgulloso de Rociíto

David Flores, al igual que todo el mundo que quiere a Carrasco, está orgulloso porque el museo de la Más Grande ha sido un éxito. Las lágrimas de Rocío lo dicen todo: el pueblo de Chipiona le adora, a pesar de que ciertas personas lo hayan negado. “Espero que a partir de hoy se deje de hablar de que el pueblo de Chipiona está en contra de mí”, declara Rociíto.

El nieto de Rocío Jurado sabe que su madre ha prometido no volver a desaparecer porque ya no es la mujer débil de antaño. Se ha puesto en manos de profesionales y se ha rodeado de los que realmente le quieren, como Fidel Albiac. Asegura que no va a consentir más mentiras y piensa que los Mohedano deberían estar preocupados porque la batalla no ha hecho más que empezar.