David Flores Carrasco confirma que debe volver porque el abogado no lo ha conseguido

David Flores Carrasco ha puesto en manos de la justicia todo lo que está sucediendo en el último año de su vida. Rociíto ha hablado de él en un programa de máxima audiencia y el público quiere saberlo todo porque se ha convertido en un rostro querido. Se ha ganado el respeto de la prensa porque nunca ha hablado con ningún medio para desenmascarar a su madre.

David Flores Carrasco tiene motivos suficientes para estar molesto con Rocío, pero no le guarda rencor porque es tremendamente generoso. Lo único que quiere es que sus padres entierren el hacha de guerra para que su familia recupere la paz que nunca debió perder. Una de las grandes damnificadas es su hermana mayor, quien tiene a sus espaldas una legión de detractores.

| GTRES

David sabe que Rocío Flores ha sufrido porque los aliados de Rociíto le han atacado sin piedad, de hecho ha tenido que pedir ayuda. Puso en manos de la justicia un caso que le afectó bastante: decía que alguien se estaba haciendo pasar por su padre. El acusado es Juanjo Sánchez, un exnovio de Sofía Suescun muy habitual en los platós de Telecinco.

David ha recibido una llamada que le ha hecho cambiar de planes: el abogado de su padre no ha logrado demostrar el supuesto delito. Antonio David Flores asegura que le han suplantado la identidad para comercializar con información delicada. Promete que todo es mentira y que él nunca le ha facilitado datos a nadie a cambio de dinero.

Juanjo Sánchez ha concedido una pequeña entrevista para dejar claro que es inocente y que la justicia que le ha dado la razón. Rocío y su padre tardaron dos meses en demandarle, entonces comenzó un proceso que acaba de terminar de forma repentina. El juez cree al ex de Sofía Suescun porque la parte contraria no ha aportado pruebas suficientes.

David Flores Carrasco vuelve a protegerse

David Flores ha comprendido que el conflicto está cerrado y eso solamente significa una cosa: los enemigos de su familia tienen vía libre. Tendrá que volver a protegerse porque no ha habido castigo que sirva de repelente para los detractores de Antonio David. Juanjo está en pie de guerra y ha anunciado que está pensando demandar al ex de Olga Moreno por “injurias y atentado contra la dignidad”.

| Telecinco

David pensaba que estaba todo resuelto, pero tendrá que volver a ser tan discreto como de costumbre. Su hermana ha despertado pasiones y hay muchos que quieren echarla de la pequeña pantalla, Juanjo entre otros. “Quiero que se haga justicia, no pueden ir denunciando a cualquiera”, comenta el exnovio de Sofía Suescun.

El hijo de Rociíto lleva más de un año en el punto de mira, pero nunca ha hecho nada para llamar la atención. Se ha limitado a guardar silencio y refugiarse en Olga Moreno, quien es una segunda madre para él. La empresaria se le ha llevado de viaje para que intente evadirse de la presión mediática que tiene en Málaga, su ciudad de residencia.

David Flores Carrasco está al lado de la verdad

David Flores lleva sin hablar con Rociíto desde que cumplió 17 años, pero está dispuesto a mantener una conversación. Nadie le engaña y sabe que su padre no le ha hecho nada malo, por eso se limita a estar al lado de la verdad. Carrasco podría explicarle muchas cosas, aunque no son pocos los que piensan que el reencuentro no se producirá nunca.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El hermano de Rocío Flores siempre ha sido muy prudente y no quiere que nada perturbe la paz de su familia. Sabe que lo más inteligente es mantenerse en la sombra y eso es exactamente lo que se ha dedicado a hacer.