David Flores Carrasco confiesa cuál es el nuevo trabajo de su hermana

David Flores Carrasco ya sabe que su hermana, Rocío Flores, no tiene planes de volver a la pequeña pantalla. Y es que hace seis meses, el hijo de Rocío Carrasco fue testigo de que la joven había dejado, inesperadamente, su puesto de colaboradora en El programa de Ana Rosa.

En un principio, todo parecía apuntar a que la habían despedido del espacio matutino. Sin embargo, ella misma decidía desmentir esta noticia, eso sí, sin querer entrar en detalles. Fue la misma dueña del formato, Ana Rosa Quintana, quien aclaró este asunto que tanta controversia estaba generando.

"Está todavía en el aire", revelaba sin querer indagar demasiado en el tema. A pesar de que ya no cuenta con esta profesión, lo cierto es que David Flores Carrasco sabe que a su hermana no le va nada mal en el ámbito laboral.

Y es que está a punto de cumplirse un nuevo proyecto profesional que tenía la nieta de 'La más grande' entre manos.

La nueva profesión de la hermana de David Flores Carrasco

Desde hace algún tiempo, la hermana de David Flores Carrasco tomó la drástica decisión de alejarse del foco mediático. Lo hizo con motivo de todas las polémicas familiares que se le estaban viniendo encima, sobre todo, tras el estreno de la segunda docuserie de su madre, En el nombre de Rocío.

Al margen del drama causado por este documental, la sobrina de Gloria Camila también ha tenido que lidiar con todo lo relacionado con el noviazgo de su exmadrastra, Olga Moreno, y Agustín Etienne, quien fue su representante.

Un romance que no habría gustado para nada a la nieta de 'La Jurado', ya que, según decían las malas lenguas, se había enterado por la prensa y no en boca de ellos mismos.

A partir de entonces, apenas la joven se prestaba a ofrecer declaraciones ante los medios, ya que quería estar lo más alejada posible de las cámaras. Eso sí, respecto a su trabajo como influencer, lo cierto es que la hija de Antonio David Flores ha estado más enfocada que nunca a esta profesión.

De hecho, en este preciso momento, su mayor y principal fuente de ingresos son las redes sociales, donde cada vez triunfa más. No obstante, ahora, David Flores Carrasco es consciente de que a la influencer no le queda más remedio que salir de su burbuja no mediática porque debe cumplir con un compromiso profesional.

Hace unos meses, salió a la luz la noticia de que la primogénita de Rociíto iba a dirigir y presentar un congreso internacional en Barcelona el próximo sábado, 12 de noviembre. Nos estamos refiriendo al Golden Nail Congress, una convención experta en la técnica del arte de las uñas.

Sin duda alguna, un evento del que la hermana de David Flores Carrasco está sumamente emocionada porque significará un antes y un después en su carrera profesional. Pero lo cierto es que es inevitable preguntarnos que, una vez terminada la gala, cuál será el próximo plan profesional de Rocío Flores.

¿Volverá de nuevo la hija del exguardia civil a la televisión? ¿O querrá seguir alejada de este mundillo que la llevó a la fama? Desde luego, solo el tiempo lo dirá.

La hermana de David Flores Carrasco arropa a un familiar en su peor momento

Por otro lado, pese a que la hermana de David Flores Carrasco está atravesando un buen momento profesionalmente hablando, lo cierto es que no puede decir lo mismo a nivel personal. Y es que su tía, Gloria Camila, está viviendo una época bastante complicada. De hecho, buena prueba de que es así es porque la misma hija de Ortega Cano decidió también seguir los pasos de su sobrina: alejarse del foco mediático.

Ahora, David Flores Carrasco ha sido testigo de las declaraciones que ha concedido la joven respecto a su tía. "La mejor persona para contestar cómo se encuentra es Gloria Camila", empezaba diciendo. Pero aclaraba que decidiera lo que decidiera la influencer, la apoyaría "siempre".

