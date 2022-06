David Flores Carrasco, aturdido con el aviso que acaba de recibir de su padre

David Flores Carrasco está cansado de la guerra familiar que lleva sufriendo en sus carnes casi desde que nació, hace ya 23 años. El hijo de Antonio David ha visto que su padre siempre ha intentado ponerle en contra de su madre, para desgracia de la madrileña.

David Flores es un chico que se caracteriza por su discreción. Y siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano de la guerra mediática que han mantenido sus padres, y que parece no tener fin.

En las últimas horas, David Flores se ha dado cuenta de que el exguardia civil ha vuelto a la carga contra Rocío Carrasco. Y contra todo lo que significó el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

David Flores Carrasco, sin reacción tras la última de su padre

Hablamos de un formato en el que Antonio David llevó las de perder. Y es que fue despedido de Sálvame después de que se emitiese el capítulo cero de la docuserie.

Una entrega en la que Rociíto sacaba a la luz un episodio desgarrador en el que contaba que se había querido quitar de en medio. Estaba harta del acoso que habría sufrido por parte del exguardia civil.

El caso es que David Flores, en estos últimos meses, ha visto que su padre ha abierto un canal de YouTube para descargar toda su rabia contra la madre de sus hijos. En este medio aprovecha para poner el foco no solo en Rociíto sino en La Fábrica de la Tele y todos los que han hecho que hoy no pueda trabajar en televisión.

Por sorpresa, Antonio David ha hablado de nuevo y ha respondido a una pregunta que la propia Rocío se hace desde hace tiempo. ¿Por qué Antonio David nunca la ha demandado, pese a las acusaciones de malos tratos en la emisión de la docuserie?

Antonio David da la respuesta que muchos estaban esperando

Tras unas semanas en silencio, el extelevisivo cuenta de una vez por todas sus razones. "Quiero aclarar que nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos. Eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer", sentenció en su canal de YouTube.

Así las cosas, estos son los motivos de no haberse mojado respecto a ese tema, y estos versan sobre quién debe dar ese paso.

"El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad. Sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente".

"Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento", afirmó, poniendo de manifiesto que no se le ha demandado por esos teóricos episodios que desveló su ex.

Por si fuera poco, el exguardia civil sacó otro tema a colación de la demanda a La Fábrica de la Tele por despido improcedente. Este fue un juicio que terminó ganando, y avisó a navegantes de que también se llevará el gato al agua con otras personas de la cadena de Fuencarral.

"Muchos me preguntáis que cuándo llegará el turno de Carlota Corredera y Jorge Javier. Tranquilos, que todo llegará. Yo siempre digo que esto es como la gota malaya, es cuestión de paciencia", aseguró confiado de sus posibilidades a nivel judicial.

David Flores Carrasco ve a su padre pletórico en los últimos tiempos, y no solo por estos asuntos farragosos, sino en su vida más personal. Ya no se esconde de los paparazzis y presume de novia, como hizo el pasado fin de semana cuando viajó a Mallorca para pasar unos días de placer junto a Marta Riesco.