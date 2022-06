David Flores Carrasco asume que la relación está rota

David Flores Carrasco aún guarda en su memoria la unidad familiar que vivió el fin de semana pasado en Chipiona. David asistió al homenaje a su abuela Rocío Jurado, en el aniversario de su fallecimiento. La tía de David, Gloria Camila Ortega, es la presidenta de la Asociación Cultural Rocío Jurado y cada año organiza este homenaje a 'la más grande'.

La familia se reúne, van a misa y luego al cementerio a depositar unas flores. No están todos los que son (falta, entre otros Rociíto, la madre de David e hija de Rocío Jurado) pero sí son todos los que están.

David Flores Carrasco sí participó en el homenaje por lo que no puede creer que menos de una semana después, su familia vuelva a estar enredada en una nueva polémica. Ahora han sido Gloria Camila y Ana María Aldón las que han levantado las espadas para echarse los trastos a la cabeza. Aparentemente eran las dos 'moscas muertas' de la familia, ya que las grandes guerras se centraban en Ro Flores y su madre.

Gloria Camila y Ana María habrán visto que discutir en público es muy rentable económicamente y a ello se han puesto con esmero. Ortega Cano, padre de Gloria y marido de Ana María no da crédito a lo que está pasando en su casa.

Ana María Aldón se sincera sobre Gloria Camila en una revista

Ya hacía días que las cosas no iban bien entre ambas, pero ahora ha estallado todo. Ana María ha concedido una entrevista a Lecturas donde habla sobre todo y sobre todos. Asegura que el toque de atención que le dio a su marido "está surtiendo efecto".

Afirma también que nunca ha pensado en separarse de su marido y que todo está bien entre ellos. Distinto es su tono y sus comentarios para la hija de Ortega.

Aldón asegura que las críticas que Gloria le ha propinado a cuenta de su participación en la Sálvame Fashion Week le dan más pena "por mi marido". No obstante se reafirma en que "no soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias".

David Flores Carrasco sabe muy bien lo que es que su familia se critique en los medios de comunicación por lo que ve con preocupación lo que está pasando. Además, tiene muy buena relación con su tía, por lo que no entiende como sigue alimentando la polémica en vez de apaciguarla.

La diseñadora considera de mal gusto que Gloria Camila hable tan mal del matrimonio. "Yo a él el cariño se lo demuestro a su lado. No puedo hacer nada con lo que dice la hija de mi marido, si alguien puede hacer algo, que lo haga él".

Del mismo modo, advierte que ella jamás permitiría que su hija hablara mal de su marido.

Gloria Camila responde y se complica la guerra

Gloria Camila se ha enterado de la entrevista de Ana María Aldón por la prensa. A medida que le iban resumiendo las perlas que ha soltado su madrastra sobre ella, la cara le iba cambiando.

No ha querido hacer demasiadas valoraciones en caliente sobre lo que le estaban contando. Ya llegará el momento de sentarse en un plató y responder debidamente. Únicamente ha lanzado una frase que destroza a Ana María: "Tengo que ser titular para poder cobrar bien"

Ana María Aldón y Ortega Cano, ajenos a la polémica han estado en el Rocío. Ella a caballo y él a pie han pasado unos días de romería, palmas y vinos ajenos a la polémica. Por su parte David Flores Carrasco, es también un gran seguidor del Rocío, pues sabe que a su abuela le encantaba.