David Flores Carrasco admite que han vuelto a verse y que Rociíto ha cambiado

Siempre ha permanecido en silencio, alejado de los medios de comunicación. Es el más especial de la familia y como tal, David Flores Carrasco se niega a entrar en el círculo vicioso de la televisión. Aunque se rumorea que la enfermedad con la que nació le impide ser totalmente independiente, el joven sabe lo que pasa alrededor de su familia.

Se ha dado cuenta de que las cosas no están como antes, y de que Antonio David y Olga Moreno se han separado. Además, se ha dado de bruces con la realidad: su madre Rocíito no es tan mala como parece y ha cambiado.

David Flores está cansado

Ha pasado más de tres años desde que su padre decidiera salir de su anonimato para participar en Gran Hermano. Comenzó entonces una avalancha informativa para toda la familia que aún no ha parado. David Flores es el único que no ha participado de este show mediático, y aunque su hermana ya lo ha hecho, él se niega.

Con todo y eso, se ha llegado a decir que el joven también ha participado en la batalla legal que su padre y su hermana mantienen actualmente con su madre. David Flores no tragaría a Rociíto, por lo que no ha dudado en denunciarle y llevarle a los tribunales.

El motivo no sería otro que la manutención que David jamás recibió de su madre mientras este era menor de edad y vivía con su padre. Sin embargo, se rumorea que esto no ha sido más que una patraña del exguardia civil contra Rocío Carrasco.

Se ha llegado a asegurar en las redacciones que David Flores lo único que quiere es paz y que no haya más guerras. Está harto de todo lo que ha pasado con su familia y enfadado en parte con sus seres más queridos. Con Rocío Flores la relación ha cambiado.

Desde que la joven entró a trabajar en televisión y se emancipó ya no tienen la misma relación. Y con su padre, después de que este se separase de Olga, la relación sigue más tensa que nunca. Ahora, es con Rocíito con quien se relaciona.

David Flores ha admitido a su círculo más íntimo que se han visto y que su madre ha cambiado en los últimos meses.

David Flores admite lo de su madre

Al final, todo se termina sabiendo. Durante los más de tres años que la familia Flores lleva en televisión se ha conocido todo de ellos, incluso, sus reuniones más personales. Y la de Rocío Carrasco no iba a ser menos.

Al parecer, David Flores, en los últimos días, ha conocido la otra cara de su madre y se ha quedado estupefacto. Y lo ha hecho al escuchar hablar a Rocíito en su documental de José Fernando.

Rociíto protagonizaba un episodio más de En el nombre de Rocío y hablaba esta vez de sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila. Con ellos, actualmente, no tiene relación, pero ante las cámaras Rociíto no ha dudado en demostrar a quién tiene más cariño.

Al igual que los telespectadores, David Flores se daba cuenta en ese momento que, a pesar de todo lo ocurrido, Rociíto guarda un cariño inmenso a su hermano. Una actitud que demostraba a David que su madre había cambiado.

El motivo no era otro que la forma en la que Rocío Carrasco se refería a José Fernando. Desde siempre, se ha asegurado que entre ellos no hubo relación. Pero nada más lejos de la realidad: hubo hasta dos reuniones antes de pelearse.

Al parecer, José Fernando lo único que quería era conocer cuánto dinero le correspondía de la herencia de Rocío Jurado. Una pregunta que le hizo a su hermana, Rociíto, cuando la madre de ambos falleció. “Cuando llega, me dice que necesita que yo le dé todos los papeles de la herencia de mi madre”, explicaba.

Una reunión que, aunque no llegó a buen puerto, Rociíto no guarda con rencor. Al parecer, la joven tiene muy buen recuerdo de él, con quien hace muchos años que no se habla.

“José Fernando no se ha metido nunca en nada de nadie. No ha hecho daño a nadie, nada más que a él a sí mismo”, aseguraba con tristeza.