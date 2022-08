David Flores Carrasco y el accidente de moto que ha puesto en un aprieto a Rociíto

David Flores Carrasco es famoso desde antes de nacer porque pertenece a la familia más emblemática de la prensa del corazón. Nunca ha querido llamar la atención de los medios y ha conseguido descansar en un segundo plano, pero los tiempos actuales son diferentes. Su madre ha hablado de él en un programa de máxima audiencia y los espectadores quieren conocer más detalles.

David Flores Carrasco sabe que Rociíto tiene un buen concepto de él, de hecho, ella ha estado abatida porque perdieron el contacto. La hija de Rocío Jurado piensa que hay dos personas que están detrás de este problema: Antonio David Flores y Olga Moreno. A esta última le ha situado en el punto de mira y le ha acusado de no ser tan buena como aparenta.

| Trendings

David Flores sabe que los hechos hablan solos, lo importante no son los rumores, ya que causa más impacto demostrar los buenos propósitos. Su madre tendrá que dar explicaciones sobre la acusación hacia Olga de no ser honrada y, recientemente, ha tenido un gesto muy solidario. Varios periodistas le han pillado auxiliando a un motorista después de un accidente de tráfico.

David Flores Carrasco es inteligente y no tardará en entender que Rocío está en una situación delicada desde que ha salido a la luz la verdadera cara de Olga. No es cierto que sea una mujer fría y distante, se ha preocupado por un hombre al que no conocía. De no ser por ella la situación se habría complicado, pero afortunadamente todo ha sido un susto.

David puede presumir de ser el único miembro de su familia en tener una relación excelente con la prensa del corazón. No hay ningún periodista que le ponga en apuros, pues ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Lo único que quiere es que los suyos estén bien, no es amigo de los conflictos y hará lo imposible para conseguir la paz.

David Flores Carrasco descubre cómo ha sucedido todo

David Flores Carrasco siempre ha sabido que la exmujer de su padre era de confianza, por eso, no se ha sorprendido al descubrir qué ha pasado. Olga está en Ibiza pasando las vacaciones de verano junto a su amiga Marta López y juntas han protagonizado un revuelo. Estaban montadas en un coche, han visto que un hombre había tenido un problema en la carretera y le han ayudado.

| Mediaset

El hijo de Antonio David ha comprobado que Olga Moreno no es tan mala como Rociíto piensa, todo lo contrario. Se ha bajado de su vehículo para auxiliar a un motorista mientras le hacían fotografías, no le ha importado lo que fueran a decir. La andaluza está cansada de escuchar rumores, ella sabe que la verdad no es la que cuentan en los platós de Telecinco.

Rociíto ha conseguido que muchos periodistas pongan en duda a la exmujer de Antonio David Flores, por eso, no tiene buena reputación. Es cierto que el público siempre le ha apoyado, prueba de ello es que ganó Supervivientes 2021 con un porcentaje muy elevado. Después, ha seguido trabajando en las redes sociales porque tiene a sus espaldas una legión de seguidores muy poderosa.

David Flores Carrasco ha tomado una decisión

David Flores está al tanto de todo lo que sucede, pero prefiere tomar distancias porque hay conflictos que no le pertenecen. Prefiere estar al margen de todo y llevar una vida tranquila, no le compensa estar rodeado de conflictos en un momento tan convulso. Sus padres siguen enfrentados y han trasladado sus problemas a los tribunales, es hora de llevar un perfil bajo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El nieto de Rocío Jurado seguirá en la misma línea: no está dispuesto a separarse de Olga, a pesar de que adora a Rociíto. Lo último que ha sucedido no deja en buen lugar a la mujer de Fidel Albiac y es posible que haga algún comentario. Los espectadores se han posicionado a favor de Moreno, consideran que ha tenido un detalle muy humanitario.