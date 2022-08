David Flores Carrasco admite que el tratamiento es duro y que tendrá que irse lejos

David Flores Carrasco es consciente de todos los problemas que hay en su casa, por eso no ha podido ocultar más la ayuda médica que está teniendo uno de los miembros de su familia.

Este verano ha estado marcado por los múltiples escándalos televisivos del clan Ortega. Y es que, desde que Ana María Aldón decidió regresar a nuestras vidas con aquella polémica entrevista en Déjate querer, las cosas no han hecho más que empeorar.

Durante esta intervención, la diseñadora de moda aseguró que se encontraba en manos de psicólogos. "Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera «esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no»".

Desde entonces, la familia de David Flores Carrasco se ha convertido en una de las más perseguidas por los medios de comunicación de nuestro país. Y es que, los rumores de divorcio entre Ortega Cano y su mujer suenen con más fuerza que nunca.

Y, aunque todos lo están pasando muy mal con esta situación, no hay duda de que el diestro es el que más ha sufrido las consecuencias y prueba de ello son las múltiples salidas de tono que ha tenido en los últimos días.

Ahora, David Flores Carrasco se acaba de enterar de que otro miembro de su familia ha tenido que buscar ayuda para intentar gestionar todo lo que está pasando.

David Flores Carrasco se entera de todos los detalles

David Flores Carrasco sabe perfectamente lo mal que lo está pasando su tía Gloria Camila con todo el revuelo que se ha montado alrededor de su familia. Y es que, durante estas semanas, su enemistad con Ana María ha sido el plato principal de los diferentes programas y revistas del corazón.

Este martes 9 de agosto, la influencer se ha sentado por primera vez en la mesa del Fresh de Ya es mediodía para hablar, entre otras cosas, de sus problemas familiares.

"Yo sé parte de la historia por mi padre. Yo no hablo con Ana desde hace tiempo y no pregunto más de lo necesario… Yo sé la parte de mi padre, pero no voy a entrar en detalles porque eso es algo de ellos", ha explicado la tía de David Flores Carrasco.

La tía de David Flores Carrasco ha confesado que está atravesando por un momento bastante delicado y no ha tenido ningún problema en reconocer que ha tenido que acudir a profesionales para aprender a gestionar todo lo que está viviendo.

"Estoy en tratamiento psicológico porque creo que la salud mental es muy importante y hay veces que estoy todo el rato muy sensible. Se me hace un poco cuesta arriba por la situación en la que veo a mi padre y me duele que no haya un parón porque me dicen que el miércoles que viene hay otra nueva exclusiva…".

Desde que su padre entró en directo para pedirle que dejara de hablar de sus problemas en la tele, Gloria Camila ha decidido no echar más leña al fuego y ha aprovechado para cuestionar la postura de Ana María. "No sé en qué beneficia que se siga hablando en revistas si luego no lo hablas en tu casa".

"Yo sé cómo lo está pasando él y aunque no lo haga público, en silencio en su casa lo está pasando mal. Hay programas que se ceban con él y está muy delicado… A mí me afecta cómo está mi padre, yo tengo una papitis impresionante".

"Me espero cualquier cosa de cualquiera, yo pongo la mano en el fuego por mi familia y por mi padre. Espero una exclusiva por parte de Ana antes que de por parte de mi padre […] Como se están haciendo las cosas no se está beneficiando ni la salud emocional ni mental de mi padre".