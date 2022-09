David Flores Carrasco comprueba por Rociíto que la enfermedad todavía no ha terminado

Hasta el momento, Rociíto no se había atrevido a hablar sobre los problemas que ha enfrentado su hermano José Fernando a lo largo de los años.

El joven vivió una adolescencia más o menos tranquila hasta que cumplió la mayoría de edad. En ese momento, obtenía el millón de euros que por herencia les correspondían tanto a él como a su hermana Gloria Camila.

Y eso provocaba que el hijo de Ortega Cano perdiese el control por completo, cayendo en el oscuro pozo de las adicciones.

En 2013, el joven fue detenido por primera vez, acusado de robo con violencia y pertenencia a una banda criminal.

Poco después, el tío de David Flores Carrasco comenzaría una dura etapa que lo llevó por varias clínicas de rehabilitación.

De hecho, hoy en día permanece internado en el centro psiquíatrico San Juan de Dios a la espera de poder recuperar su libertad.

Sin embargo, y pese a los numerosos problemas con la justicia a los que ha tenido que enfrentarse, ni Ortega Cano ni Gloria Camila le han abandonado.

Lamentablemente, de su hermana Rocío se iba distanciando con el tiempo al igual que el resto de familia, aunque ella solo tiene buenas palabras para él.

Carrasco asegura guardarle un gran cariño a su hermano y lamenta la terrible situación que atraviesa.

"Yo iba a cuidar de ellos si le pasaba algo a Ortega, era lo que le había prometido a mi madre", explica Rociíto en su docuserie.

El grave accidente que casi le cuesta la vida a Ortega Cano provocaba que la hija de 'la más grande' se plantease la posibilidad de hacerse cargo de sus hermanos.

Aunque, por suerte, el diestro se recuperaba por completo y los niños no tuvieron que lamentar otra desgarradora perdida.

David Flores Carrasco escucha hablar a su madre sobre las adicciones

"Es un tío súper noble, con un gran corazón. Ha cometido errores, pero es el de mejores sentimientos. Se ha autodestruido", dice la madre de David Flores Carrasco sobre José Fernando.

Y el propio joven reconocía el cariño que les había brindado tanto a él como a Gloria Camila. "Siempre hemos estado muy unidos. Nos llevamos muy bien. Ha estado siempre ahí al lado como hermana mayor", reconocía hace un tiempo.

"Cuando faltó mi madre, nosotros necesitábamos cariño de alguien y ella nos lo dio". Unas preciosas palabras que Carrasco ha sabido agradecerle, dejándole las puertas abiertas a un reencuentro.

Eso, a pesar del enfrentamiento que ambos tuvieron a raíz de la herencia de Rocío Jurado y que narra en su documental.

"José Fernando no tenía conocimiento total de los números que tenía la herencia de su madre. Un día, él me llama por teléfono y me dice: 'Hermana, ¿puedo ir a tu casa, quiero hablar contigo?'", recuerda.

"Me dice que necesita que le dé todos los papeles de la herencia de mi madre", cuenta sobre una de las últimas veces que tuvo contacto con él.

"Yo le digo: 'Mira, mi vida, eso no me corresponde a mí, no soy quién para darte una documentación que es mía, eso le correspondería a tu padre'. Entonces, en ese momento su cabeza estaba hirviendo y al darse cuenta de que soy la última opción que le queda, se va enfadado y se pone a despotricar".

Pese a ello, Carrasco deja claro que no le guarda rencor alguno, a diferencia del resto de miembros de su familia.

"Es un niño que no se ha metido nunca en nada de nadie, que no le ha hecho daño a nadie, salvo a sí mismo", sostiene.

Todo lo contrario a los sentimientos que tiene para Gloria Camila, con la que deja claro que no tiene intención de sentarse a hablar. "No estoy preparada para tener una conversación con ella".

"Quien no lo entienda es que no ha tenido una enfermedad o un problema mental, o nunca se ha visto inmerso en una depresión, o nunca ha tenido un ataque de pánico", sentencia dolida.