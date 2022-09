David Bustamante, en shock tras escuchar a su ex hablar de sus partes íntimas

David Bustamante se ha quedado sin palabras al ver la última intervención televisiva de su exmujer. Y es que, el cantante no esperaba que Paula Echevarría hablara de las partes íntimas de uno de los hombres que han pasado por su vida.

El pasado mes de mayo, Mediaset España anunció por sorpresa la incorporación de la It girl al equipo de jueces de la nueva temporada de Got Talent España.

| La Noticia Digital

Gracias a su extensa carrera dentro de la pequeña pantalla y a su repercusión en las redes sociales, la expareja de David Bustamante se ha convertido en la gran baza de Telecinco para intentar recuperar la audiencia que ha perdido durante los últimos meses.

"Me encanta Got Talent España. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme", aseguró Paula en la presentación de este talent show.

Y, aunque reconoció que estaba "un poco nerviosa" por llevar tanto tiempo alejada de la televisión, la exmujer de David Bustamante se mostró muy agradecida por la oportunidad que acababa de recibir.

| Europa Press

"Got Talent España lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección".

Ahora, y coincidiendo con su debut dentro de este conocido programa, Echevarría se ha convertido en la protagonista indiscutible de la primera velada. Y es que, uno de los concursantes ha dejado a la actriz sin palabras al desvelar su talento oculto.

David Bustamante no sabe qué decir

David Bustamante se queda sin palabras al ver una de las primeras actuaciones de la última edición de Got Talen España. Este lunes 5 de septiembre, Paula Echevarría se estrenó como jueza de este conocido formato.

Pero, lo que menos se esperaba la influencer era lo que estaba a punto de suceder. Durante la primera velada, el programa contó con la actuación de Brent Ray Fraser, un artista que tiene una peculiar forma de pintar sus cuadros.

"No está utilizando un pincelito", aseguró Santi Millán, dejando caer que el concursante estaba utilizando sus genitales como herramienta de trabajo.

Dentro del jurado pudimos ver diferentes reacciones. Por su parte, Risto Mejide decidió pulsar el botón rojo al considerar insuficiente la actuación. "No le estás dejando mostrar su arte. Va a salir un retrato de la pol***", le recriminó Dani Martínez.

Por su parte, las dos mujeres no se podían creer lo que estaban viendo. Y, mientras que Edurne tan solo pudo pronunciar un "¿qué?", la exmujer de David Bustamante quiso recalcar las proporciones de las partes íntimas del concursante. "¡Por favor! ¡Basta! ¡La tiene enorme!".

David Bustamante conoce las opiniones de sus compañeros

David Bustamante está muy contento con las críticas que ha recibido Paula Echevarría. Y es que, todo apunta a que la influencer ha entrado por la puerta grande.

"Creo que he encajado muy bien con ellos y me he sentido muy querida. Me han echado un capote siempre que lo he necesitado porque los primeros días sí que notaba que ellos tenían unas tablas ya con las que yo no contaba", aseguró la influencer en la presentación del formato.

| GTRES

Por su parte, Edurne quiso dar su más sincera opinión delante de los medios de comunicación. "La he visto fenomenal, se ha emocionado, se ha reído y se lo ha pasado superbién".

Risto Mejide apunto que "la magia del jurado es cuando se es uno mismo y no intentas ser otra persona y Paula ha sido así".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Y, aunque a veces Paula le "ha sacado de quicio", aseguró que "eso dice mucho a su favor porque no es la típica que se queda sin hacer nada".