David Bustamante protege a su hija Daniella tras los problemas de Paula Echevarría

David Bustamante solo quiere lo mejor para su hija. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de proteger a Daniella de los problemas que está teniendo su madre en la actualidad.

Desde que este conocido cantante y la actriz Paula Echevarría decidieron romper su matrimonio, en 2018, hemos podido ver a estos dos personajes de la prensa rosa española luchar codo con codo por el bien de su hija.

Y es que, a pesar de los múltiples desencuentros que han tenido en estos cuatro años, tanto David Bustamante como la influencer han sabido mantener una buena sintonía.

Ahora, el participante de la primera edición de Operación Triunfo se acaba de enterar de algunos de los problemas a los que, actualmente, tiene que hacer frente su expareja.

David Bustamante sabe que está siendo complicado

David Bustamante se ha quedado sin palabras al enterarse de las dificultades con las que tiene que lidiar Paula Echevarría en su día a día.

Gracias a la última entrevista que la 'it girl' le ha concedido a Vanitatis, el padre de Daniella ha tomado la decisión de proteger a su hija en la medida de lo posible.

Este medio de comunicación ha tenido la oportunidad de hablar con Echevarría, en exclusiva, sobre las últimas polémicas que se han generado alrededor de ella.

Y es que, en los últimos meses, el cambio físico que ha experimentado la ex de David Bustamante no ha pasado para nada desapercibido.

"Te digo una cosa, no he recibido ni un comentario negativo cuando estaba con veintitantos kilos de más. Nunca. Al contrario".

"He recibido comentarios negativos en una época de mi vida que adelgacé en exceso por situaciones de nervios y se metían más conmigo en ese momento que cuando di a luz. La verdad, recibí una lección por parte de los seguidores".

Otro de los problemas que ha sufrido la exmujer de David Bustamante desde que se ha convertido en una de las influencers más importantes de nuestro país, han sido las constantes críticas que recibe a través de las redes sociales.

"A mí me hace mucha gracia cuando veo comentarios negativos, de los que van a meter el dedo en la llaga, y qué casualidad que cuando voy a meterme en el perfil siempre tiene cero publicaciones".

"Entonces, no me afecta nada, te lo prometo. Y los comentarios negativos con objetividad no me afectan tampoco, porque creo que el equilibrio se basa en eso".

"Yo siempre he dicho que no me fío en redes de quien me quiere sin conocerme, ni de quien me odia sin conocerme, porque ninguno de los dos está acertado", ha sentenciado la expareja sentimental de David Bustamante.

Para finalizar, Paula ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que en algún momento han estado en una situación similar. "Las redes sociales son algo irreal, algo que no se puede palpar. Las personas que están tras esos nicks no existen".

La exmujer de David Bustamante hace público otro de sus problemas

Otro de los grandes dilemas que ha experimentado la ex de David Bustamante en los últimos meses ha sido la falta de tiempo. Y es que, a causa de su trabajo en las redes sociales y de su participación en Got Talent, Paula no tiene tiempo para nada.

"La falta de tiempo me está arrebatando, sobre todo, lo relacionado con mis hijos. Al final son los que van creciendo y no quiero perderme nunca nada de ellos".

"La pandemia, aunque ha sido una época muy mala por muchísimas cosas, a las personas que tienen mi misma situación nos regaló la oportunidad de pasar tiempo en casa y disfrutar de nuestra familia".

Para Echevarría, es muy importante la vida en familia. Por eso, tampoco puede estar mucho tiempo "sin ver a mis padres, a mi hermano o mis amigos", aunque, tal y como ha confesado ella misma, necesita también tiempo para ella.

"Necesito todos los días mi hora de estar sola. La utilizo para ordenar todas las piezas que hay en mi cabeza y hablar conmigo misma. Me pregunto internamente: ¿cómo estás?, ¿eres feliz?, ¿te gusta lo que estás haciendo?".