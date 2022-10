David Bustamante y su novia asumen que lo del nuevo hijo no tiene fácil solución

David Bustamante es sabedor de que todo lo que tenga que ver con la vida de su exmujer, Paula Echevarría, incide en el bienestar de su única hija, hasta ahora, Daniella.

David Bustamante vive plenamente feliz con su compañera de vida, la bailarina rusa Yana Olina. Pero siempre está atento a lo que sucede en el hogar en el que pasa más tiempo su hija menor de edad.

Lo cierto es que se ha hablado mucho en las últimas fechas de la familia que forman Paula Echevarría y Miguel Torres, junto a Miki Jr. y Daniella Bustamante.

David Bustamante tiene claro que lo del nuevo hijo es imposible

Paula y el exfutbolista del Getafe han formado una familia muy unida. Y a pesar de la ilusión que les hizo la llegada del pequeño de la casa, aumentar la familia no es algo que esté encima de la mesa ahora mismo para ellos.

Aunque salieron rumores que hicieron pensar que la ex de Bustamante y el comentarista de La Liga pudieran darle un hermanito a Daniella, nada más lejos de la realidad.

En esta época, lo único que quiere la pareja es disfrutar de Miki Jr. y seguir desarrollando sus facetas profesionales de la mejor forma. Lo cierto es que Paula ha recuperado, con el paso de los meses, su frenética agenda que se frenó notablemente por culpa de la pandemia y de su embarazo de Miki.

Paula Echevarría deja claro que no será madre una vez más

Actualmente, la que fuera esposa de David Bustamante tiene bien claro dónde poner el foco. Y por mucho que los reporteros de agencias le pregunten cada poco tiempo sobre ese nuevo hijo que podría llegar al mundo, Paula les echa el freno.

Esta afirma, por activa y por pasiva, que crear una nueva vida no es el objetivo primordial de la famosa pareja.

Por cierto, esta semana Paula Echevarría ha sido actualidad después de que Diez Minutos realizase una extensa entrevista con ella. Así, el titular de la misma ocupa gran parte de la portada de la edición que ha salido este martes 11 de octubre.

Sin duda, el titular deja fuera de dudas que Paula y Miguel quieran ser padres de nuevo y en las páginas interiores de la entrevista ahonda un poco más en ello. Y la influencer se refiere, a su vez, a la posible intención de la pareja de pasar por el altar.

"¡Ni loca! Yo ya he cumplido"

Paula ha respondido a la pregunta del millón de esa forma. "No hay motivo para hacerlo, porque no entra en mis planes casarme. Si llegara el momento, claro que me atrevería, porque nadie me conoce mejor que yo", aclara en la citada revista del corazón.

La asturiana ha sido más tajante aún para responder a la gran cuestión que ha estado en el aire durante los últimos tiempos.

Un tema que versa acerca de la llegada de su tercer hijo al mundo. El caso es que su respuesta lo dice todo. "¡Ni loca! Yo ya he cumplido", sentencia la ex de Bustamante en las páginas de la publicación.

En la exclusiva de este miércoles, Paula ha presentado sus nuevos diseños para la conocida marca de ropa Primark.

Son 57 prendas que la asturiana ha diseñado con la mayor dedicación, y está orgullosa de que su hija le haya ayudado en dichos diseños. "Ella viajó conmigo a Dublín cuando fuimos a crear todo esto. Participó en algunas cosas", ha confesado.