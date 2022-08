David Bustamante gana un dineral después de confesar qué pasa con su nuevo hijo

David Bustamante ha ganado muchos puntos en los últimos años porque ha demostrado que no es tan frío como quieren dar a entender. Es más cercano con la prensa, por eso ha accedido a hablar con Toñi Moreno en Déjate Querer, un programa de Telecinco. El público ha aprovechado la ocasión para recordar uno de los temas que más nervioso le ponen: la paternidad.

David Bustamante estuvo casado con Paula Echevarría y tuvieron una hija juntos, es un padre estupendo, pero de momento no quiere repetir. Hace unos meses publicó una fotografía que invitaba a la confusión y sus seguidores empezaron a especular. Coincidió con una época en la que estaba ganando mucho dinero porque protagonizaba un musical en Madrid, pero no aprovechó la oportunidad.

| GTRES

David podría haber firmado un contrato suculento con cualquier revista para anunciar que estaba esperando un bebé. Sin embargo, el dinero que ingresó en sus cuentas vino de su talento encima de los escenarios, no tiene necesidad de comercializar con su vida. En su momento explicó lo que sucede con su nuevo hijo: de momento no llegará, ni está ni se le espera.

David, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, aclaró que todo había sido una equivocación y que su novia no estaba embarazada. “La que está embarazada es mi cuñada, voy a ser tío, no padre”, aclaró intentando zanjar la polémica. Después de esto continuó con su carrera y triunfó en el musical de Ghost, los expertos han aplaudido su estilo encima del escenario.

Bustamante ha tenido varios problemas con la prensa porque no entiende por qué los reporteros le preguntan sobre ciertos temas. El momento más complicado fue cuando se separó de Paula Echevarría, pues los rumores no hacían más que crecer. La tensión era máxima, pero lograron llegar a un acuerdo: guardar silencio y no alimentar el malestar.

David Bustamante está orgulloso de la decisión que ha tomado

David tiene claro que quiere seguir con su novia, pero prefiere no dar el paso definitivo porque considera que no es el momento. Ya tiene una hija estupenda, sabe lo que es ser padre y en este momento no podría estar tan pendiente del futuro bebé. Eso es lo único que pasa, pero él y Yana Olina están muy enamorados, de hecho nunca se ha hablado de crisis en la pareja.

| La Noticia Digital

“Déjalo, todo a su debido tiempo”, le responde a un periodista cuando le pregunta por el supuesto embarazo de la bailarina. “De momento no me ha dado por eso”, explica dejando claro que cuando se decida no hará nada por esconderlo. Sabe que es una noticia que saldrá a la luz antes o después, así que no perderá el tiempo en disimular.

Bustamante tiene pasión por su pequeña, se llama Daniella y con solo 14 años ha revolucionado las redes sociales. Paula Echevarría comparte mucho contenido de ella, así que el público no ha tardado en convertirla en una estrella. “Daniella es muy confiada y en eso se parece a mí, está sacando buenas notas, es obediente y se porta muy bien”, explica el cantante.

David Bustamante guarda un recuerdo estupendo

David ha sorprendido a muchos al asegurar que por el momento no se sentía preparado para tener otro niño. Los que le conocen saben que es un padre excepcional, él mismo ha desvelado su destreza con los pequeños de la casa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“El nacimiento de mi hija fue el mejor día de mi vida, fui la primera persona que la vio. Corté el cordón umbilical y fue la experiencia más bonita, romántica y apasionante que he tenido”, deslizó en ¡Hola!

Bustamante es una estrella, uno de los artistas mejores valorados del país, y no necesita vender su vida a cambio de protagonismo. Después de aclarar lo de su nuevo hijo ha seguido ganando dinero gracias a su talento. Cualquier periodista le pagaría muy bien por hablar sobre ciertos temas, pero él se mantiene firme.