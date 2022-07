David Bustamante confirma la ruptura y no quiere escuchar el mensaje de amor

David Bustamante sigue siendo un hombre de éxito más de 20 años después de darse a conocer. Lejos queda aquel chico cargado de ilusiones que conocimos en Operación Triunfo.

Ahora es ya un hombre de 40 años, con hija adolescente, exmujer y novia, que vive una vida feliz, intensa y cargada de proyectos profesionales. Va a pasar el verano trabajando, con su papel en el musical Ghost, con alguna que otra actuación musical y con eventos más temáticos.

El último que acaba de protagonizar le ha hecho perder quince quilos en tiempo récord para participar en un torneo de boxeo. Sea como sea, David es un buen tipo, trabajador, cariñoso y muy amigo de sus amigos. Hay no obstante, un hecho en su vida que lamenta profundamente y que no parece que tenga solución.

Y es que rompió con una de las personas a las que más quería. Ahora acaba de recibir un mensaje que David probablemente no quiera ni escuchar

David Bustamante rompe la relación por completo

David Bustamante vivió una separación y divorcio de Paula Echevarría bastante traumático. Principalmente durante los primeros meses. El entorno de la pareja se vio también afectado por tan dura ruptura y uno de los que peor lo pasó fue Poty.

Javier Castillo, junto a su pareja, era amigo íntimo de David y de Paula. Asistían a muchos eventos juntos y se conocían a la perfección, ya desde hace años. Poty y David eran inseparables y la relación del coreógrafo con Paula era también muy estrecha.

Durante el divorcio, los amigos quedaron en una situación delicada. Tras meses sin saber muy bien como llevar la situación con normalidad, fue Paula la que propuso volver a retomar la relación y presentarles su nuevo novio, Miguel.

Poty y su mujer accedieron y volvieron a contactar, cosa que sentó fatal a Bustamante. Desde entonces el músico y el coreógrafo dejaron de tener relación y hasta hoy. En paralelo, Poty ha seguido siendo muy amigo de Paula y de Miguel, hasta tal punto que es el padrino de Miki, el bebé que tuvieron en 2021.

El mensaje que David Bustamante se niega escuchar

A Poty le encantaría volverse a hablar con David Bustamante. Él pide comprensión ante aquel momento duro para todos y asegura que no tiene nada en contra del cántabro. "No tenemos contacto ni nada, se diluyó aquello en el aire hace unos años, pero te voy a decir una cosa rompiendo una lanza a su favor: todo lo que se propone lo hace bien".

Al bailarín le da "mucha pena" que se rompiese su amistad con el cantante. De hecho, él no renuncia a una reconciliación "Yo le sigo en Instagram, no le he borrado de mi lista de amigos, pero bueno, la realidad está ahí", ha dicho.

David, por el contrario, no le sigue y sí parece haberse olvidado del que fuera su fiel amigo.

En estos últimos tiempos, parece haber logrado un acuerdo de paz con Paula. Por el bien de su hija Daniella, han acordado mantener las formas. "No lo sé, pero imagino que sí, es gente civilizada, ¿no? No pasa nada", opina Poty al respecto.

Según contó Poty en su momento, a Bustamante le molestó la actitud del coreógrafo, ya que cree que él sabía de la relación con Miguel desde el principio. Poty lo niega, de hecho asegura que durante siete meses, no quiso ni quedar con Paula ni conocer a Miguel.

Bustamante, visceral y muy leal, considera que le traicionó y desde aquellos momentos, ha preferido distanciarse por completo de él. Quizá llega el día en que puedan volverse a dar este abrazo tan habitual entre ellos, hace no tanto tiempo.