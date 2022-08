David Bustamante confirma el rumor sobre el curioso estado de Paula Echevarría

No cabe duda de que David Bustamante está viviendo una muy buena época en su vida. Y es que puede decirse que el cantante presume de una consolidada relación con Yana Olina, que la conoció en 2018 en el programa Bailando con las estrellas.

Inmediatamente, la chispa del amor surgió entre ambos y, desde entonces, no se han podido separar. Por otro lado, el músico está feliz porque su carrera profesional marcha a las mil maravillas. De hecho, este verano está teniendo muchas oportunidades de dar conciertos por diferentes sitios de alrededor de España.

Además, aparte de su noviazgo, David Bustamante tampoco puede quejarse respecto a su vida personal. Y es que el artista también puede decir en alto que mantiene una excelente relación con su exmujer y madre de su única hija, Paula Echevarría.

Justamente, en esta semana, el cántabro ha sido testigo de que la actriz ha estado celebrando a lo grande la llegada de sus 45 años.

David Bustamante ha visto que su exmujer ha dado un fiestón sin él

El pasado 7 de agosto, la expareja de David Bustamante cumplió 45 años. Lejos de quedarse en casa con los suyos, la actriz quiso organizar una gran fiesta al lado de sus seres queridos.

Eso sí, lo hizo en la ciudad de Marbella, aprovechando que se encontraba de vacaciones junto a su novio, Miguel Torres. Además, como era de esperar, la destacada ceremonia tuvo lugar en uno de los eventos más lujosos de los últimos tiempos.

Así es, nos estamos refiriendo al Festival de Starlite, que se ha convertido en el lugar idóneo de los famosos para disfrutar de una velada mágica de verano. De hecho, no ha sido la única celebrity que ha optado por celebrar su cumpleaños allí.

La misma Carmen Lomana, hace unos días, también recibió la llegada de sus 74 años en el festival malagueño, una celebración de la que también fue partícipe la propia actriz.

Asimismo, la exmujer de David Bustamante no solo ha podido gozar de las amistades de las que estaba rodeada, sino también de escuchar música en directo.

Carla Pereyra, Poty Castillo y Marta Carriedo son algunas de las caras conocidas que han asistido al cumpleaños de la ex de Bustamante. Junto a estas personas y otro puñado más, la actriz ha podido pasárselo bomba en su fiesta.

Un evento que duró hasta altas horas de la madrugada. Y es que no todos los días se celebran 45 añazos, por lo que la modelo ha querido que este año sea inolvidable su aniversario.

Como era de esperar, en un punto de la noche, llegó el esperado momento de soplar las velas. De esta manera, la madre de Daniella Bustamante aprovechó para pedir un deseo que ha preferido mantener en secreto.

Desde luego, la fiesta fue todo un éxito y fueron momentos muy felices para la modelo. Eso sí, como no podía ser de otra manera, no solo la ceremonia destacó porque marchó viento en popa, sino también por el estilismo que se marcó la misma Paula Echevarría.

Todo el mundo conoce a la perfección que la actriz allá donde pise siempre deslumbra con sus looks. En esta ocasión, ha optado por un elegante vestido blanco al estilo corsé, la última tendencia, que, sin duda, ha provocado que reluzca, aún más, el moreno de su piel.

Miguel Torres, uno de los pilares de Paula Echevarría

Sin duda, para Paula Echevarría fue una noche sumamente especial. Por otro lado, entre todas las felicitaciones, la que más ha sorprendido ha sido, sobre todo, la de su pareja Miguel Torres.

El exfutbolista ha querido felicitar a la madre de su hijo y, por este motivo, le ha dedicado un texto muy emotivo. "¡Feliz cumpleaños mi amor, @pau_eche! Eres la alegría de nuestra vida y, por supuesto, la mejor mamá que podríamos tener. Hoy y siempre te mereces todo lo mejor por lo especial que eres con todos los que te conocemos", escribía.

A este comentario, se le sumaban otras muchas felicitaciones de famosos como Toni Acosta, Roberto Jiménez e Iker Casillas. Sin embargo, no hubo ni rastro de David Bustamante, que no quiso dedicarle un mensaje públicamente a su ex.

Aunque no nos cabe la menor duda de que al cantante no se le ha pasado por alto felicitar a la madre de su hija de forma privada.