David Bisbal y su mujer confirman lo del nuevo hijo y él promete cambiar de vida

David Bisbal es feliz junto a su mujer Rosanna Zanetti y sus dos hijos, Mateo y Bianca, con los que viven plácidamente en su casa familiar. Son un matrimonio que se compenetra a las mil maravillas y así hacen gala de ello cada vez que pueden en sus redes.

Lo cierto es que en las últimas horas, la mujer de David Bisbal ha tenido a bien acudir a una fiesta organizada por el actor Paco León para promocionar Rainbow.

Esta película, que se ha estrenado en cine recientemente, está dirigida por el conocido intérprete y está protagonizada por Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé.

La esposa de David Bisbal no se calla nada sobre su nuevo hijo

Rosanna Zanetti no se perdió dicho evento y sacó su lado más glamouroso. Además, la venezolana conversó durante unos minutos con la revista Hola. Y habló de David Bisbal, de su vida junto a él y si tienen pensado aumentar la familia en los próximos tiempos.

| GTRES

Además, la venezolana no rehuyó a hablar del impactante físico que ha mostrado el cantante almeriense en sus redes y sobre la situación que atraviesa el país natal de Zanetti, Venezuela.

En primer lugar, la esposa del exconcursante de OT ha confesado cómo han pasado el verano en compañía de sus hijos. "Muy bien, están divinos, la primera parte del verano la pasamos en México. Al ser un país nuevo, con cultura nueva, los niños lo disfrutaron muchísimo".

"Luego, pasamos unos días en Almería, con sus tíos, sus primos… Todos encantados. A los niños les encanta estar rodeados de la familia y amigos", ha confesado.

La modelo tiene ganas de ser madre de nuevo, pero no da una fecha

Sobre Bianca y Mateo, de la primera sostiene que es "muy dulce, pero ya está a punto de entrar en los dos años. Es muy dulce, muy mimosa, muy tranquila", desvela.

| Europa Press

En cuanto a Mateo, nacido en 2019, expone que "es más tremendo, pero es muy amoroso también. Mis dos niños están que me los como". Además, asegura que no siente celos de su hermana pequeña y considera que tienen una relación normal entre hermanos.

La pregunta del millón ha llegado cuando a la mujer de David Bisbal se le ha preguntado si piensan en algún momento aumentar la familia. Es decir, si tienen en mente hacerla numerosa. "Por ahora, estamos bien", ha dicho la modelo venezolana en la fiesta del estreno de Rainbow.

'Vamos a tomarlo con calma, pero no lo descarto"

Aunque no piensan en ello actualmente, lo cierto es que Rosanna ha confesado un secreto que hace pensar que podrían cambiar de opinión dentro poco tiempo.

Si bien sufrió unos dolores infernales en los partos de Bianca y Mateo, afirma que "luego veo un bebé y me apetece. Pero veo a la niña de dos años y digo: 'Vamos a tomarlo con calma' (ríe). Pero no lo descarto", expresa con sinceridad.

Sobre sus proyectos más próximos, la entrevistada ha dicho que tiene algunos "como modelo, porque los tiempos son flexibles y muy cortos".

| Instagram

"Algo sobre la actuación me apetecería, pero ahorita con los niños pequeños, no me apetece estar fuera de casa en jornadas tan largas", confesaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Por otro lado, Rosanna ha hablado de ese cambio físico de su marido, que ha aparecido en sus redes más en forma que nunca. "Lo tiene desde que le conozco, y David se cuida mucho. No solo por el físico, sino también por salud y por darlo todo en el escenario, al cien por cien", ha dicho la modelo.