David Bisbal huye con sus hijos y paga un dineral para que no puedan encontrarles

David Bisbal está de plena actualidad porque su exnovia más mediática ha pasado por el altar y una prestigiosa revista ha publicado el reportaje. Estamos hablando de Chenoa, quien se ha casado con el urólogo Miguel Sánchez en una exclusiva boda celebrada en Mallorca.

El público quiere saber qué piensa Bisbal, pero él no está dispuesto a dar explicaciones.

David Bisbal ha huido con sus dos hijos a México, país en el que ha encontrado un empleo que le llena de ilusión: ser coach de La Voz. Es uno de los cantantes más queridos del momento y quiere aprovechar su buena racha antes de que sea demasiado tarde. Se ha gastado una fortuna para estar alojado en un hotel que le permita alejarse del ruido mediático.

David, según informa la revista Semana, está pagando 2.000 euros por noche por dormir en un establecimiento de lujo. Su mujer Rosanna Zanneti le ha acompañado, todo hace pensar que ella se está encargando de los dos niños que tienen en común.

Él tiene mucho trabajo en La Voz, pero siempre que puede se escapa al lujoso hotel para pasar tiempo con su familia.

David siempre ha tenido una relación muy distante con la prensa del corazón, a pesar de que nunca ha tenido ningún conflicto serio. Responde a las preguntas de los reporteros en un tono amable, pero no está dispuesto a tolerar determinados atrevimientos. No quiere saber nada de la boda de su exnovia y no quiere dar declaraciones que puedan volverse en su contra.

Bisbal ha pensado que lo mejor es escaparse fuera de España hasta que pase la tormenta, por eso ha elegido un complejo hotelero de lujo. Es prácticamente imposible que ningún periodista pueda acceder al recinto, pues hay una seguridad extrema. En México también es un rostro muy popular y debe protegerse de las personas incorrectas.

David Bisbal toma medidas para proteger a sus hijos

David es consciente de los peligros que genera ser un rostro influyente, por eso ha hablado con Elena Tablada, madre de su primera hija. Le ha recomendado que no saque a la niña en las redes sociales, pues es un atrevimiento demasiado arriesgado. La diseñadora de joyas no se ha tomado bien este consejo y piensa que lo mejor es dar naturalidad al asunto.

Bisbal ha tenido muchos problemas con sus exparejas, aunque todo el mundo recuerda una relación: la que tuvo con la cantante Chenoa. En su momento formaron una pareja perfecta, pero él se dio cuenta de que era más feliz caminando en solitario. Rompió con ella y enseguida la prensa le relacionó con infinidad de mujeres, aunque solo una cuajó: Elena Tablada.

El artista formalizó su noviazgo con Elena y tuvieron una hija llamada Ella, aunque la estabilidad llegó a su fin antes de lo esperado. Después llegó Rosanna Zanneti, una famosa actriz que le robó el corazón y que logró centrarle. Viven en Madrid, pero están pasando una temporada en México porque el concurso La Voz quiere contar con la presencia del almeriense.

David Bisbal es el cantante más rico de Operación Triunfo

David, según una investigación que hicieron en Viva la Vida, es el concursante de Operación Triunfo que más dinero ha ganado. Puede permitirse pagar 2.000 euros diarios por un hotel que le asegure que nadie le encontrará. Quiere disfrutar de su estancia en México e intentar que sus hijos no sufran el fenómeno fan que tan peligroso puede llegar a ser.

Bisbal ha mantenido su vida privada al margen de los focos, a pesar de que su fama ha traspasado fronteras. Todo el mundo sabe con quién está casado o cómo se llaman sus hijos, pero la información muere ahí.

Ningún periodista ha averiguado nada grave que le convierta en objetivo de los reporteros, no esconde ningún secreto que vaya a generar contenido.