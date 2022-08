David Bisbal descubre el motivo del divorcio y entiende que es definitivo

David Bisbal está viviendo un momento excepcional en su carrera artística, tras veinte años encadenando éxitos musicales. Actualmente se encuentra inmerso en la preparación de un gran concierto en Almería que dará en noviembre para conmemorar su carrera.

En lo personal, también está feliz junto a la modelo Rosanna Zanetti, con quien tiene dos hijos pequeños. Además, su relación con Ella, la hija mayor que tiene con Elena Tablada, es muy buena y Bisbal ejerce de padrazo siempre que puede.

Las cosas no siempre fueron así en la vida de David. Sí en lo profesional, donde siempre ha logrado destacar tanto en la balada, como en la música pop, pero no en lo personal.

Precisamente, uno de los tragos más amargos de su vida fue la separación con Elena Tablada. Además de los problemas del momento en que deciden poner punto y final a su historia, se añadieron otros conflictos. Al parecer, había disparidad de opiniones sobre la presencia de Ella en las redes sociales de sus padres o algún desajuste en el régimen de visitas.

Todo esto ya ha pasado a la historia, pero ahora David vuelve a revivirlo todo tras la separación que nadie esperaba este verano.

David Bisbal sabe que va a ser definitivo el divorcio

David Bisbal quiere que sus hijos crezcan felices y sabe que ahora tiene que centrarse especialmente en Ella. Su hija mayor tiene ya doce años y debe afrontar la separación de su madre con Javier Ungría

La pareja ha puesto punto y final a su matrimonio y, pese a que no cierran la puerta a una futura reconciliación, parece poco probable. Ungría, que esquiva los medios, ha confirmado que "es lo que hay, estamos todos bien, son decisiones que hemos tenido que tomar".

Visiblemente tranquilo, saliendo de su casa, la imagen contrasta con la de la ex de David Bisbal. Elena Tablada se ha refugiado en Ibiza con un amigo de toda la vida y se la ha visto llorar y afectada por lo que está pasando.

Fue Elena la que confirmó que después de seis años "de preciosa relación", decidían darse una pausa "para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad".

Los motivos concretos de esta ruptura que ha sorprendido a David Bisbal no se han hecho públicos. No obstante, Tablada explicaba que siempre elegiría a sus hijas antes por delante de cualquier otra cosa. Un mensaje que no ha desarrollado, pero que puede apuntar al desgaste que la pareja ha vivido estos últimos tiempos.

La relación entre David y Elena ha mejorado algo en los últimos años. Llegaron a un acuerdo de paz hace ya un tiempo por el bien de Ella y desde entonces vive cada uno su vida. Tienen el contacto justo y necesario que requiere tener una hija en común y poco más.

Pese a ello, a David le ha apenado que las cosas no le hayan ido bien a su ex con Ungría. Quiere que su hija tenga estabilidad familiar, también cuando está con su madre y la situación no ayuda.

La boda de Bisbal que nunca se llegó a celebrar

David Bisbal y Elena Tablada nunca se casaron, por lo que la separación fue sencilla. Con Ungría, en cambio, sí ha pasado por el altar. Fue en La Habana, en 2018, en la misma iglesia donde se casaron los abuelos de Elena.

Lo que no han hecho nunca ha sido emprender ningún negocio ni empresa en común. Javier ha mantenido sus negocios y Elena su empresa por separado, por lo que no tendrán problemas ni peleas por cuestiones económicas.