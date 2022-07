David Bisbal confiesa el oscuro motivo que le llevó a separarse de Elena Tablada

En los últimos años, la vida de David Bisbal ha dado un giro de 180º.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Y es que el cantante tras sus sonadas rupturas con Chenoa y Elena Tablada, tiempo después encontraba a su media naranja, Rosanna Zanetti, y contraía matrimonio con ella.

Asimismo, en el ámbito profesional sigue destacando. Pese a que su época dorada como cantante ya ha quedado atrás, lo cierto es que David sigue al pie del cañón dentro del sector de la música. De esta manera, cuando saca a la luz nuevo álbum, inmediatamente sus sencillos se vuelven todo un éxito.

Sin duda alguna, el extriunfito ha visto cómo su carrera profesional ha ido mejorando con el paso del tiempo. En los últimos años, ha ejercido como coach del famoso espacio de Antena 3, La voz, donde actualmente continúa trabajando.

No obstante, pese a que todo en su vida personal y profesional está ahora en orden, lo cierto es que en el pasado no todo fue tan fácil. Después de años de silencio, una persona que fue muy cercana a David Bisbal y Elena Tablada decidió contar la verdad sobre la pareja.

La polémica vida amorosa de David Bisbal que le causó más de un disgusto

La vida sentimental de David Bisbal empezó a ser de interés público cuando pasó por el concurso de Operación Triunfo. Fue en ese año donde conoció a su compañera Chenoa, con quien inmediatamente mantuvo una relación especial. Nada más salir del formato, en 2001 los cantantes formalizaron su relación y se sentían muy enamorados el uno del otro.

No obstante, tiempo después, en 2005, una Chenoa devastada salía de casa para confirmar los rumores que estaban empezando a sonar con más fuerza. Y es que David en una rueda de prensa había comunicado públicamente que ya no tenía pareja. De esta manera, los periodistas no tardaron en aparecer en la vivienda de la cantante con el propósito de conocer la versión de la mallorquina.

| GTRES

Aunque en un principio la cantante afirmó que no había terceras personas en la relación, años después se confirmó las múltiples infidelidades por parte del almeriense a Chenoa. Lejos de reconciliarse con ella, Bisbal puso tierra de por medio y huyó a Miami, donde conoció a Elena Tablada.

En la ciudad de Florida, la diseñadora se cruzó con el cantante y le pidió un autógrafo "para una amiga". Inmediatamente tras este encuentro ambos se enamoraron y su relación fue tan en serio que decidieron crear su propia familia. En 2010, llegaba a la vida del compositor su primera hija, Ella Bisbal.

No obstante, al cabo de un año la pareja decidió tomar caminos separados. Desde entonces, todo el mundo ha sido testigo de las continuas batallas judiciales entre Elena y David. Pero ahora todo indica que la paz reina entre ellos y se han olvidado del pasado, al menos por ahora.

A pesar de ello, todos los fans del artista quieren saber con detalles qué sucedió entre la pareja. Por este motivo, hemos recopilado un testimonio de una persona que fue muy cercana a la pareja.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Se conocen todos los detalles de la pesadilla de David Bisbal

Carlos, el que fue chófer de David Bisbal cuando la pareja vivía en Madrid, decidió romper su silencio en 2018. Su profesión hizo que conociera hasta el más mínimo detalle sobre la relación que había entre el cantante y la diseñadora. Según él, las palabras de Elena en una entrevista le incitaron a contar la verdad.

"He sido testigo de que le ha sido infiel al artista. Esta mujer no amaba a su marido", empezaba diciendo. "Elena Tablada trataba como un perro a David Bisbal".

Incluso afirma que despreciaba los progenitores del compositor. "Ella evitaba el contacto con la familia de David. Para ella eran unos pueblerinos, siempre hablaba mal de la familia de David, decía que eran unos catetos de pueblo".

| GTRES

Por si fuera poco, la imagen de la madre de Ella empezó a empeorar cuando el que fue chófer de Bisbal aseguró lo siguiente. "Tenía mucho carácter. Ella no tenía reparos en despedir a alguien del servicio, aunque no le correspondía hacerlo, pero el artista estaba tan enamorado de ella que no decía nada", afirmaba.

Además, la diseñadora aprovechaba la ausencia de su pareja para hacer con total libertad lo que quería. "En cuanto el artista salía de gira o de concierto, ella hacía fiestas privadas con señores fuertes y muchas amigas".

"Y pagaba el silencio de los trabajadores del servicio para que no llegara al oído del artista. Si el artista se enteraba de esas fiestas, malo", explicaba.

Rosanna Zanetti, la persona que ha hecho volver a sonreír al cantante

Asimismo, según Carlos, estos motivos fueron unas de las tantas razones por las que David Bisbal se separó de Elena. Además, el que fue chófer del artista aseguró que por parte de él no hubo ningún error.

"Él es un buenazo, un artista tan grande que no sabía ni cómo describirlo. De ella sí tengo mucho que decir, es una señora que nunca lo ha querido. Lo veía siempre triste cuando lo llevaba en el coche", zanjó.

Pese esta situación vivida, el cantante ha sabido rehacer su vida al lado de Rosanna Zanetti. Con ella volvió a sonreír y aumentar su familia. En 2019 y 2020 nacían Matteo y Bianca, respectivamente.

Además, la relación con la madre de su primera hija se ha mantenido en calma porque, de momento, ambos no han vuelto a los juzgados. Todo apunta a que, por fin, David Bisbal ha conseguido la paz que necesitaba desde hace tiempo.