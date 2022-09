David Bisbal comprueba que ha perdido a una gran mujer que nunca volverá a amarle

Mucho se ha hablado en los últimos meses del bodorrio que se marcaron Chenoay Miguel Sánchez Encinas. Y es que incluso David Bisbal fue testigo de que el casamiento de esta pareja fue, sin duda alguna, uno de los mejores acontecimientos de lo que llevamos de año. No solo estuvo en boca de todo el mundo, sino también acaparó una gran cantidad de titulares en prestigiosos medios, algunos de ellos como ¡Hola!

Lo cierto es que desde esta gran boda, el almeriense ha sido testigo de lo bien que le va a su exnovia de recién casada. No solo la que fue concursante de Operación Triunfo se ha tenido que adaptar a su nuevo estilo de vida, sino también a otro que le ha costado mucho alcanzar.

Un camino del que la expareja de David Bisbal ha conseguido muy buenos resultados porque ha pegado un cambio que, sin duda, no ha dejado a nadie nada indiferente.

David Bisbal, mudo por el cambio que ha pegado su exnovia

Desde hacía tiempo, concretamente antes de pasar por el altar con el urólogo, Chenoa tenía claro que quería cumplir con un reto. El desafío en cuestión era poder adelgazar y ponerse en forma antes de dar su esperado 'sí, quiero'.

De esta decisión hace ya más de dos años, ya que, es preciso recordar, que su casamiento estaba inicialmente previsto en 2020. No obstante, por motivo de la pandemia de la COVID-19, al final, la expareja de David Bisbal tuvo que atrasar su bodorrio hasta que no se calmara la situación.

Eso sí, aunque pospuso esta fecha tan especial, esto no le impidió para que se pusiera las pilas y cumplir uno de sus mayores deseos. Así fue como David Bisbal vio que su expareja, poco a poco, se ponía las pilas y dedicaba su gran parte del tiempo al deporte.

No solo la mallorquina se dedicó a llevar este estilo tan movido, sino también optó por llevar una alimentación de lo más saludable para que sus resultados fueran más efectivos. De modo que, tras dos años sumamente intensos, tal y como ella lo dejó entrever en su perfil de Instagram, en marzo de este año enseñaba los frutos de su esfuerzo.

"Esto es un proceso de cambio. En dos años, he perdido 10 kilos. Lo que pasa es que haciendo deporte siempre es muy a largo plazo. Los métodos radicales no me los creo, al final es un modo de vida", reveló en su momento la cantante.

Desde luego, a nadie le sorprendió que hubiera conseguido perder esa gran cantidad de peso, ya que la artista siempre publicaba en sus redes sus rutinas de deporte.

Por otro lado, si ya de por sí la cantante había conseguido muy buenos resultados, ahora, este cambio de hábitos ha sido mucho más visible. Y es que hace unos días, David Bisbal fue testigo de cómo la mallorquina sorprendía a todos sus seguidores con una sorprendente instantánea.

En la imagen en cuestión, que fue publicada en Instagram, se ve a la exconcursante de OT, posando frente a un espejo, y luciendo de un abdomen marcado. No cabe duda de que la disciplina de Chenoa a la hora de ejercitar su cuerpo le ha llevado a tener, no solo un físico esbelto, sino también a sentirse dichosa.

"Nadie dijo que iba a ser fácil… Con calor, con frío, con lo que sea. ¡Pero pa lante!", dijo en su momento poniendo énfasis en el gran esfuerzo que ha dedicado para llevar un estilo de vida saludable.

David Bisbal, en shock por el gesto que ha tenido la artista

Por otro lado, en el día de ayer, David Bisbal ha sido testigo del detalle que ha tenido su exnovia con la que fue su esposa, Elena Tablada. Y es que el pasado mes de agosto se conocía la sorprendente noticia que la diseñadora de joyas y Javier Ungría, su marido, rompían inesperadamente su consolidado matrimonio.

Desde luego, esta temporada no habrá sido nada fácil para la expareja del cantante. Por esta razón, la madrileña ha querido despedirse públicamente en Instagram de esta época estival, que ha sido sumamente complicada para ella.

"Así despido a, probablemente, el verano más aleccionador en mis 41 años de vida. Sabiendo que el sol igual que se va, vuelve a salir. Que la vida son momentos que nos ayudan a crecer", escribía junto a una imagen de ella frente a una playa.

Como no podía ser de otra forma, Chenoa, que siempre ha mantenido una excelente relación con la diseñadora, quiso tener un gesto con ella. Comentando la publicación un corazón, así la cantante decidió apoyar a su amiga en estos momentos tan difíciles para ella.

