David Bisbal acepta que el tiempo se acaba y que su nuevo bebé debe nacer rápido

David Bisbal, de 43 años, ha celebrado recientemente sus cuatro años de matrimonio con Rosanna Zanetti, de 34 años. Está felizmente casado, al contrario que su ex que acaba de anunciar su ruptura, y tiene con ella dos hijos. Pero quizás no sean los únicos, parece ser que hay visos de que vuelvan a ampliar la familia.

Eso sí, son conscientes de que no pueden esperar demasiado tiempo para lograr este objetivo. Básicamente porque, como lamentablemente la genética manda, ella cada vez se acerca más a los cuarenta.

David Bisbal, ¿papá por cuarta vez?

El cantante almeriense es padre de tres hijos. La primera, de 12 años, es fruto de su relación anterior con Elena Tablada. Los otros dos han nacido en el seno de su matrimonio con la venezolana: Matteo, de 3 años, y Bianca, que cumplirá los 2 años.

David está encantado con sus vástagos y muy orgulloso de ellos, como también lo está Rosanna Zanetti, aunque no descartan volver a ampliar la familia. Así lo dio a conocer ella en la presentación de una de sus últimas colecciones, como recogió en su momento OkDiario.

Exactamente dijo: “Me encantaría tener un tercer hijo. El tres siempre ha sido mi número. Mi hermano y yo somos dos y siempre pensé que hacía falta un tercero”.

A esto añadió: “Lo hemos hablado y no tenemos esa ventana cerrada del todo. Pero no sería a corto plazo porque tengo dos niños muy pequeños que requieren mucha atención y a los que me gusta dedicarles tiempo. Cuando te quedas embarazada tienes que dividir tu tiempo y, a veces, sientes que no puedes abarcarlo todo”.

“Todo eso te puede hacer sentir mal como madre. Por ahora, calma”.

No obstante, estas declaraciones las realizó hace ya varios meses, de ahí que es posible que esté cada vez más cerca el nuevo embarazo. Quizás estén ya en ello, teniendo en cuenta que mientras más se aproxime la venezolana a los 40 años puede tener más dificultades para lograr la gestación.

David Bisbal, vive un momento pletórico

El intérprete de Ave María es innegable que está disfrutando de una de las etapas más felices de su vida. Y es que, a nivel personal, está encantado con sus vástagos y con su mujer. Además, ha conseguido ponerle fin a los enfrentamientos que tuvo en el pasado con la madre de su primogénita.

En la familia que ha formado ha encontrado estabilidad, plenitud y todo el amor que necesita. Esto sin olvidar que también recibe constantemente el cariño de sus padres y hermanos, con los que recientemente ha estado en Almería.

De igual modo, a nivel profesional, todo le sonríe. Está trabajando como coach en La Voz Azteca y, además, acaba de lanzar al mercado discográfico su nuevo single. Lleva por título Tú me delatas y lo define como “una canción pop-funk latino con la que tenía muchas ganas de volver a ese sonido”.

Además, hay otro proyecto que lo tiene muy ilusionado y nervioso al mismo tiempo. Nos estamos refiriendo al gran concierto que va a realizar el próximo 19 de noviembre en su tierra natal, en el Power Horse Stadium. Será un espectáculo por todo lo alto con el que espera celebrar sus dos décadas de carrera musical.

De dicho evento ha dicho: “Salí de Almería hace 20 años para cumplir mi sueño. Y ahora vuelvo esos 20 años después para continuar con él. Os quiero”.