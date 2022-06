Daniella Bustamante sabe que Paula Echevarría se irá después de lo que ha pasado

Daniella Bustamante es la adolescente más influyente del momento porque es hija de dos grandes artistas: Paula Echevarría y David Bustamante. El exmatrimonio está orgulloso y suele hablar con naturalidad de ella para evitar generar demasiada expectación. Se han dado cuenta de que lo mejor es dar naturalidad al tema y los periodistas están encantados con la nueva estrella.

Daniella Bustamante ocupará muchas portadas en un futuro, pero de momento debemos conformamos con lo que sus padres cuentan de ella. Paula ha concedido una entrevista en el diario La Razón y ha asegurado que se irán juntas de vacaciones después de terminar unos asuntos. La actriz está inmersa en las grabaciones del programa Got Talent, un proyecto que le llena de ilusión.

Daniella puede presumir de tener una madre comprometida, pues Echevarría se toma en serio todas las ofertas que recibe. Se ha preparado para no defraudar a los espectadores de Got Talent, pues sabe que es un concurso con mucha trayectoria.

“Espero ajustarme lo máximo posible a mi criterio porque al final estás juzgando. Espero ser fiel a mis gustos, a mis principios, a lo que yo vea y no dejarme llevar por lo que el público esté diciendo”. La ex de Bustamante formará parte del jurado y sabe que la tarea será bastante complicada.

Daniella ya ha salido en las páginas de muchas revistas, pues los paparazzis siguen los pasos de sus padres con un gran entusiasmo. La situación ha aumentado desde que tiene un hermano pequeño al que adora, algo que hace muy feliz a la actriz. En la entrevista que ha concedido en La Razón habla de este tema porque quiere que el público descubra el enorme corazón de su hija.

Daniella Bustamante adora a su hermano Miki

Daniella está más que acostumbrada a lidiar con la prensa porque desde que era pequeña los fotógrafos han perseguido a su familia. La presión aumentó con la separación de sus padres, quienes tardaron un tiempo en llegar a un acuerdo. David y Paula disfrutan de una relación cordial, ambos han rehecho sus vidas y no tienen intención de resucitar ninguna guerra.

La pequeña Bustamante está encantada con la nueva situación: vive con su madre y pasa mucho tiempo con el cantante. Mientras está con Paula Echevarría disfruta de Miki, el pequeño de la familia, y cada vez está más contenta con él. La influencer ha hablado sobre este tema, pues se siente muy orgullosa de amor que rodea a sus hijos.

Paula ha asegurado que su hija mayor tiene pasión por el bebé de la familia. “Ella muy bien, muy contenta con él, es como el amor de su vida y le dice: «Te quiero más que a mi vida». Es una forma de querer muy bonita”, declara en la última entrevista que ha concedido.

Daniella Bustamente se prepara para una gran aventura

Daniella sabe que Paula Echevarría quiere tomarse unas vacaciones después de lo que ha hecho: ser jurado del concurso Got Talent. “En cuanto termine y alguna cosita más que tengo por ahí, como las fotos de la campaña, a mediados de julio me podré quedar libre. Un mesecito de vacaciones cogeré”, ha comentado la ex del cantante.

Bustamante, padre de la joven, está encantado de que Paula se tome tan en serio la educación de la hija que tienen en común. Es una niña muy responsable que tiene claro lo que debe hacer y qué deber evitar. Los expertos aseguran que es la gran promesa del mundo del corazón y que dará mucho de qué hablar, todo cosas buenas.

Paula siempre ha tenido buena prensa, pero su separación de David complicó su situación mediática. Ahora los problemas forman parte del pasado y los dos están unidos por la pequeña que tienen en común.