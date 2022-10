Daniella Bustamante llama a su padre tras descubrir qué pasa con el embarazo

Daniella Bustamante está feliz porque ve a su madre mejor que nunca. Sus últimas declaraciones en una conocida revista del corazón reflejan que está atravesando por una de las etapas más benévolas de su vida.

Daniella Bustamante ha visto que, este miércoles, la revista Diez Minutos sacaba en portada una entrevista exclusiva con la actriz e influencer asturiana. Entre otras cosas, Paula habla de su nueva faceta profesional diseñando algo más de medio centenar de prendas para Primark.

Además, la madre de Daniella no rehúye a responder ciertas preguntas que muchos se cuestionan desde hace tiempo sobre su vida familiar.

Daniella Bustamante, mano a mano con su madre en su último proyecto

Lo cierto es que Paula Echevarría se ha sincerado como pocas veces ha hecho para afirmar con rotundidad algo sobre este nuevo proyecto que ha sacado de la luz.

Tras presentar hasta 57 prendas de la citada marca de ropa, la asturiana confiesa que no se siente una intrusa en el mundo del diseño.

"Sí, me gusta, es un hobby por el que encima me pagan... No es intrusismo porque si se tuviera miedo a las críticas, no haría nada en la vida. Ahora ya no hay intrusismo en nada porque todo el mundo puede hacer de todo, como tendría que haber sido siempre", expone sin tapujos.

"Para Daniella soy estricta, pero para mí no"

Además, Paula Echevarría da más detalles de esta nueva colección y desvela en qué se ha inspirado para llevarla a cabo. "Es una colección que va dirigida a mucha gente. Pensé en todas las mujeres que me rodean y que pudieran ponerse cada prenda adaptada a sus vidas".

A su vez, aclara en la citada revista que su hija Daniella Bustamante fue clave en el proceso creativo de dichas prendas.

"Ella viajó conmigo a Dublín cuando fuimos a crear todo esto. Participó en algunas cosas" y explica que la joven sabe quién es su madre y no oculta que es bastante rigurosa con ella. "Para Daniella soy estricta, pero para mí no", sostiene, además de admitir que la joven no quiere ser conocida como sí lo son sus padres.

"No le interesa ni lo más mínimo, pero igual mañana cambia de opinión. Daniella es como de segundo plano, ni siquiera nos ve cuando salimos en la tele, ni a su padre ni a mí. Yo creo que también es porque hay un punto de sufrimiento, porque teme que nos equivoquemos", apunta.

Daniella Bustamante sale de dudas sobre el supuesto embarazo

Paula también ha contestado a la pregunta de si quiere pasar de nuevo por el altar. "No hay motivo para hacerlo, porque no entra en mis planes casarme. Si llegara el momento, claro que me atrevería, porque nadie me conoce mejor que yo", admite.

Por si fuera poco, ha sido igual de clara a la hora de responder sobre la llegada de un tercer hijo a su vida. Y la asturiana no deja dudas. "¡Ni loca! Yo ya he cumplido", sostiene la pareja de Miguel Torres.

Como no podía ser de otra forma, Paula también se refiere a su chico. Y es que la estabilidad que ha encontrado junto a Miguel Torres, padre de su hijo Miki, es total. Ambos llevan ya cuatro años de relación y esta va viento en popa.

"Eso llega o no llega. Es un trabajo diario. Vivir en pareja hay que trabajárselo todos los días para que todo fluya. Hay que saber respetar a la otra persona. La base es el respeto", expone. Además, sobre su relación con David Bustamante, padre de Daniella, Paula afirma que es buena. "No es tan difícil. Si se quiere, se puede. A mí no me costó. Yo ahora puedo decir que sí soy amiga de David", ha sentenciado.

