Daniel, el novio de Andreíta, confirma que no se hablan y que no hay vuelta atrás

Andrea Janeiro es una de las pocas hijas de celebridades que no ha decidido seguir el camino de la fama. Y es que la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, a pesar de venir de un linaje bastante conocido, optó en su día por estar bajo el anonimato.

Nada más cumplir la joven la mayoría de edad, decidió que el mundo de las cámaras y los medios no eran su fuerte. De manera que emitió un comunicado donde expresaba su voluntad de permanecer alejada del foco mediático. "Ruego, y agradeceré, que se respete mi deseo, y mi pleno derecho, de vivir en el más estricto anonimato", se podía leer en dicho anuncio.

En todo este tiempo que ha pasado hasta ahora, pocos detalles se han conocido sobre su vida. Algunos de ellos han sido que tiene un novio británico llamado Daniel, que se ha mudado a Madrid con este y que se acaba de graduar.

No obstante, conforme transcurren los años, poco a poco se destapan más secretos sobre la vida anónima de Andreíta. Ahora, se ha descubierto que la hija de Jesulín tuvo que tomar una drástica decisión en el pasado por el bien de preservar su privacidad.

El verdadero motivo del fin de la amistad entre Andrea Janeiro y Alejandra Rubio

Hace unos años, salía a la luz la gran amistad que había entre Andrea Janeiro y Alejandra Rubio. Lo cierto es que este dato fue un auténtico bombazo, ya que nadie se esperaba que las hijas de las dos colaboradoras más famosas de Sálvame se llevaran tan bien.

Evidentemente, su relación de amistad dio sus primeros pasos gracias a Belén Esteban y a Terelu Campos, que hicieron que ambas se volvieran uña y carne. El buen rollo entre las tertulianas, sin duda, influenció para que las dos jóvenes también empezaran a frecuentarse.

Aunque ambas tienen personalidades muy diferentes, esto no fue impedimento para que las hijas de las colaboradoras se convirtieran finalmente en amigas. Buena prueba de ello fue cuando ambas acudieron a la fiesta que dio la hermana de Carmen Borrego con motivo de su regreso a Telecinco por allá por el año 2019.

No obstante, a pesar de que la amistad entre ambas prometía ser duradera, lo cierto es que desde hace un tiempo que no se sabe nada al respecto. Es decir, no hay pruebas que muestren que Andrea Janeiro y la influencer siguen en contacto.

Es preciso recordar que, si todavía continuaran con su amistad, la prensa ya lo sabría porque acostumbra a seguir todos los pasos de Alejandra Rubio. Sin embargo, parece ser que se han confirmado las sospechas de que ambas han tomado caminos por separado. Además, también se ha descubierto el motivo de este distanciamiento repentino entre las dos jóvenes.

Según Catalunya Diari, "Andrea prefiere alejarse de todo lo que tenga que ver con la exposición mediática. Es consciente de que estar al lado de la hija de Terelu despertaría un gran revuelo televisivo, y eso es justamente lo que no quiere".

De modo que, aproximadamente, en el año 2020, cuando la influencer empezó su labor de colaboradora en Viva la Vida, la hija de Belén Esteban rompió su amistad con Alejandra Rubio.

Aunque dicha información no se ha confirmado, lo cierto es que todo apunta a que podría ser verídica por cómo han sucedido las cosas. Desde luego, esta decisión drástica que habría tomado la hija de Jesulín habría sido exclusivamente con el fin de seguir en ese estricto anonimato.

La vuelta de Belén Esteban a Sálvame

Por otro lado, faltan tan solo unos días para que la madre de Andrea Janeiro retome su labor como colaboradora en Sálvame. Tras su aparatosa caída en la que se rompió la tibia y el peroné, la de Paracuellos está deseando volver a su programa.

Evidentemente, su regreso no será todo de color de rosa, ya que tendrá que afrontar alguna que otra polémica que ha surgido durante estos meses en su ausencia. Entre ellas, podrían ser el nacimiento del tercer hermanito de su hija, el cual ya habló en el Deluxe, o el triángulo amoroso que está protagonizando su amiga Anabel Pantoja.

Sin embargo, es inevitable pensar si la tertuliana se animará a contar algún que otro detalle de su Andreíta. ¿Contará la verdad sobre el inesperado enfriamiento de su hija con Alejandra Rubio? ¿O decidirá continuar respetando el deseo de la joven de no ser ni siquiera mencionada en televisión?