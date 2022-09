Daniel, el novio de Andrea Janeiro, pregunta qué pasa con el dinero que no llega

Andrea Janeiro y su novio Daniel todavía se preguntan dónde está el dinero que tenía que haber llegado hace mucho tiempo. Y es que, la hija de 'la princesa del pueblo' no entiende cómo su madre ha podido estar tanto tiempo callada.

Tras su salida de GH VIP 3, donde se proclamó vencedora de la edición, la vida de la colaboradora de Telecinco cambió por completo. De la noche a la mañana, Belén Esteban se llevó uno de los golpes más duros de su vida.

Y es que, después de salir del duro pozo de las sustancias estupefacientes, la televisiva se enteró de que había sido traicionada por una de las personas más importantes para ella.

Según contó la madre de Andrea Janeiro en su momento, Toño Sanchís llevaba años quedándose con un dinero que no le pertenecía.

Por eso, no se lo pensó dos veces a la hora de acusar al que fue su gran amigo de supuestos delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental, contable y tentativa de estafa procesal.

Después de varios pleitos legales, la tertuliana de Mediaset logró recuperar parte de su dinero. Pero ahora, la hija de la Esteban y su pareja se acaban de enterar de que el exrepresentante de famosos todavía tiene una deuda pendiente con su familia.

Andrea Janeiro se entera de lo que ha pasado con el resto del dinero

Andrea Janeiro no tenía ni idea de lo que había pasado con el resto del dinero que le debe Toño Sanchís a su madre. Pero gracias a la última intervención televisiva de Belén, todas las dudas han quedado despejadas.

Este martes, 20 de septiembre, Pipi Estrada ha hablado en Sálvame sobre la deuda que tiene, a día de hoy, con Terelu Campos. Un tema que ha vuelto a poner encima de la palestra la guerra que mantiene su compañera con Toño Sanchís.

"No te voy a comparar con Toñi Sanchís, pero me parece vergonzoso que tengas una deuda con Terelu como yo tengo con él, que me debe todavía 400.000 euros. Se da la vida padre en barcos en Palma de Mallorca y la justicia no le pueda pillar".

Pero, a pesar de decir que no se pueden comparar un caso con el otro, la madre de Andrea Janeiro ha encontrado algunas similitudes en ambos casos.

"Terelu me dice que ese dinero no lo tiene, que no está. Qué justicia hay en este país que teniendo a gente denunciada, que debes a Terelu, que el otro me debe 400.000 euros, podemos poner cosas a nombres de otra gente y no pagar… Me parece vergonzoso".

"La justicia debería llegar hasta el final, tanto en mi caso como en el del otro", ha puntualizado finalmente Belén, dejando a Andrea Janeiro sin palabras.

La madre de Andrea Janeiro habla sobre otro de los hombres de su vida

Además, la madre de Andrea Janeiro también tuvo tiempo para hablar de otro hombre en quien depositó su confianza durante muchos años. Y es que, en las últimas horas, el nombre de Agustín Etienne no ha dejado de resonar con fuerza.

Desde que Sálvame confirmó la relación de este representante y Olga Moreno no se habla de otra cosa. Por eso, Belén ha querido pronunciarse sobre cómo terminó su acuerdo laboral.

"No voy a hablar de Agustín porque ha estado 20 años a mi lado. Le he querido mucho no, muchísimo, pero no es el Agustín que conocí hace 20 años", ha comenzado explicando la colaboradora.

"Yo no sigo trabajando con él porque para mí había algunas cosas que no me gestionaba bien. Era el hombre más leal. No se ha llevado nada ni se ha portado mal. A mí, Agustín, en la vida no me ha quitado nada y si dijera lo contrario, mentiría".

"Había cosas que yo veía que no me gustaban", ha aclarado a continuación. "Él me ha querido mucho y yo a él. Y mi familia también. Es muy buena persona, pero creo que la fama de alguna manera lo deslumbró".