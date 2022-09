Daniel, novio de Andrea Janeiro, se entera del secreto que ocultaba su suegra

Belén Esteban ha vuelto con muchas ganas a Sálvame tras ausentarse durante varios meses del programa debido al grave accidente sufrido en directo.

Nada menos que una rotura de tibia y peroné que ha obligado a la de Paracuellos a pasar por quirófano y pasar por una dolorosa rehabilitación.

Sin embargo, y por suerte, la madre de Andrea Janeiro deja claro que ya se encuentra mucho mejor. Así, ha vuelto a la carga dispuesta a responder a los numerosos frentes abiertos que se han presentado en su ausencia.

| Europa Press

Para empezar, la vuelta a la televisión de su eterna enemiga, Olvido Hormigos, que asistía el fin de semana pasado al Deluxe.

Así, Belén se ha atrevido a tocar un tema muy delicado sobre el que no le gusta hablar, el de sus adicciones.

"Hay cosas que saben aquí y no voy a entrar en nada de eso. Saben lo que opino, pero si tiene que venir hay cosas que... Lo tengo claro", decía al respecto.

| GTRES

Pero, por primera vez, ha reconocido abiertamente que fue drogadicta: "Yo lo tengo claro. Y tengo que decir que he sido drogadicta hace catorce años. Soy una mujer nueva y renovada".

Desde entonces, la vida de la ex de Jesulín ha dado un gran vuelco y no puede estar más orgullosa de su evolución.

"Yo vivo en un adosado con escalera, pero si viviera en una charca es mi problema, porque por lo menos tengo algo y nadie sabe lo que tengo", se defendía.

"Pero estoy muy feliz con los años que llevo trabajando. Puedo ir con la cabeza alta, ni he robado, ni matado, lo que tengo es mío y de mi hija. Y que sigan comprando gazpacho que está muy bueno", sentenciaba al respecto.

La lucha de Belén Esteban contra las drogas

En su peor momento, Belén pudo contar con la ayuda de grandes amigos como Jorge Javier Vázquez o Raúl Prieto, al que está muy unida y que se convertía en padrino de su boda.

De hecho, la decisión de los altos directos fue muy clara y así se lo comunicaron a Toño Sanchís, entonces representante de Esteban: "O te la llevas o no vuelve más", le advirtieron.

"Estoy limpia por dentro y por fuera", reconocía en 2013 cuando regresó a televisión tras un tiempo apartada por sus problemas.

| GTRES

"Me pasaba el día tumbada en un sillón sin ganas de nada, cada vez que me metía una raya pensaba en mi padre, en lo que me diría", confesaba sobre aquellos angustiosos momentos.

La colaboradora llegó a tal punto de degradación que sus amigos y entorno cercano tuvieron que intervenir para rescatarla.

"Va a tener que ser la familia la que tome decisiones, en contra de lo que quiera ella porque no está para decidir", comentaba Vázquez cuando Belén tocó fondo.

| GTRES

"Tiene que ingresar en un centro mucho tiempo para desintoxicarse. Yo me presto personalmente para lo que necesite", le ofrecía Ana Rosa Quintana.

Ella misma es consciente de que podría haber perdido la vida si no llegan a internarla. "Tiene que estar su gente más cercana. Unos para ayudarla de cerca. Otros, para que la dejen tranquila. Cada uno de ellos es indispensable", le recomendaba el doctor.

"Los que hemos estado en la droga es porque nos ha dado la gana. Me parece muy feo que culpes a tu madre de esto", le decía a Kiko Rivera tras hablar este también sobre sus problemas.

"Cada familia hace lo que puede y lo gestiona como puede, que es un tema muy jodido", sostenía.

