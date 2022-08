Daniel, el novio de Andrea Janeiro, cuenta el motivo por el que no se habla con Miguel

Andrea Janeiro sigue siendo todo un enigma para los medios de comunicación. Desde que cumplió la mayoría de edad tenía muy claro que no quería formar parte de la farándula rosa. Por eso, siempre se esconde de las cámaras y jamás ha hecho alguna declaración.

Sin embargo, a pesar de su silencio sepulcral, hay algo que Andrea no puede evitar: ser el centro de atención. Ser la hija de Belén Esteban crea mucha curiosidad y más aún cuando se rumorea sobre su mala relación con Miguel Marcos.

Al parecer, ha sido el novio de la joven, Daniel Wozza, el que lo ha contado todo. Parece que en la casa de la colaboradora de Sálvame la situación no está tan bien como se cuenta por los pasillos de Telecinco.

Andrea Janeiro empieza a estar harta

Belén Esteban está muy orgullosa de su pequeña. Andrea se ha graduado en Reino Unido y ha terminado la carrera de comunicación audiovisual con muy buenas notas. Aunque no se conoce aún qué camino tomará ahora la joven, lo cierto es que la colaboradora presume de ella.

Ser de las pocas hijas de famosos que no forman parte de la televisión es algo que a la de Paracuellos le entusiasma. A Andrea lo que le gusta es estar detrás de las cámaras y cumple sus deseos a rajatabla.

Ni siquiera los rumores sobre su relación sentimental han hecho que Andrea Janeiro salte. Actualmente, mantiene una relación con un joven británico. Su nombre es Daniel Wozza y, aunque al principio de la relación la lio publicándolo, ahora la respeta al cien por cien.

| Cedida

Sin embargo, en las últimas horas el joven se ha visto envuelto en una trifulca al confirmar que entre Andrea y el marido de su madre, no tiene buena relación.

Andrea y Miguel, enfadados

Siempre se ha hablado de la buena relación que Miguel Marcos mantiene con Andrea Janeiro. Desde que el conductor de ambulancias comenzó a salir con Belén, todo fue viento en popa. Andrea vio en él una figura de padre que nunca tuvo, y eso le ganó.

Sin embargo, con el paso de tiempo Andrea se ha dado cuenta de algo que no le gusta nada. Miguel siempre ha defendido el anonimato, no le gusta ser el centro de las cámaras. Hasta ahora porque, de un tiempo a esta parte, el conductor de ambulancias lo da todo en redes sociales.

Y no solo hablamos de las fotografías que Belén Esteban cuelga en su cuenta de Instagram disfrutando de las vacaciones de verano en Tenerife. Ha sido él mismo el que ha publicado textos e imágenes que no han hecho ninguna gracia a Andrea.

| Trendings

Así lo describe el propio novio de la joven que, a pesar de no querer saber nada de los medios, lo ha contado todo. Al parecer, la gota que colmó el vaso fue el mensaje que Miguel dedicó a Belén tras su regreso a los platós.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

“Quiero dedicarte unas palabras a ti, que siempre me has apoyado en cualquier aspecto de mi vida. En estos momentos tan difíciles que estás atravesando siempre he estado, estoy y estaré a tu lado. Eres el pilar fundamental de mi vida", expresó Miguel en su cuenta de Instagram.

A Belén esto le agradó tanto que se puso a llorar en pleno directo. Sin embargo, su hija no estaba de acuerdo en que Miguel saliera de su anonimato. El motivo no es otro que el de que se pudiera alterar la vida anónima que ella lleva ahora.