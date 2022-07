Los cuñados que Paula Echevarría no ha vuelto a ver desde que formalizó la ruptura

No cabe duda de que Paula Echevarría está viviendo una de sus mejores épocas. Desde el año pasado, la actriz ha tenido miles de noticias por las que alegrarse. La primera de ellas es que se convirtió en madre por segunda vez con su novio Miguel Torres.

Por si no fuera poco, hace tan solo un mes, estuvo de celebración junto a sus más allegados por el bautizo del pequeño. Sin duda alguna, fue un evento lleno de emotividad y alegría que Paula disfrutó como nunca.

Además, cuenta con una estupenda relación con su exmarido David Bustamante, con quién tiene una hija en común, Daniella Bustamante. A pesar de que el cantante no pudo asistir a la ceremonia, lo cierto es que estuvo presente en cierta forma. "Estuve hablando con ellos, me hicieron una videollamada cuando estaban allí".

Tras el bautizo del hijo de la actriz, en el día de ayer, 17 de julio, el cantante también ha tenido sus motivos para celebrar por todo lo alto un acontecimiento. En esta ocasión, ha tenido relación con la que algún día fue la familia política de la modelo.

Paula Echevarría atenta a las novedades de sus excuñados

Ayer, Paula Echevarría fue testigo de la boda de uno los hermanos de su exmarido, David Bustamante. Y es que el cantante decidía publicar una instantánea en Instagram junto a su chica celebrando el casamiento de Manuel Bustamante por todo lo alto.

Sin duda alguna, los seguidores del cantante pudieron ver que la pareja deslumbraba con su vestimenta formal para la ocasión. Pese a demostrar a sus fans que había acudido a la boda de Manuel, lo cierto es que el exmarido de Paula Echevarría no quiso compartir una imagen junto a sus hermanos.

Y es que a nadie le sorprende que haya sido así, dado que David Bustamente es bastante reservado en lo que respecte a su familia. Además, sus hermanos, Igor y Manuel Bustamante no son personajes públicos como él, por lo que se intentan mantener alejados de los medios.

De hecho, al hermano que más se conoce es a Igor, que fue durante años el manager del cantante. El joven estudió Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, razón por la que era el perfecto indicado para llevar la vida profesional de David.

Gracias, en parte, al excuñado de Paula Echevarría, el que fue participante de Operación Triunfo consiguió triunfar en el mundo de la música. Asimismo, a Igor se le pueden atribuir también los grandes éxitos del cantante como los sencillos Dos hombres y un destino y Devuélveme la vida.

No obstante, tras una larga temporada colaborando juntos, ambos decidían tomar caminos separados por, según el ex de Paula, motivos personales de su hermano. Aun así, siguen teniendo una excelente relación y sus problemas relacionados con el trabajo no han interferido en absoluto.

Además, les une otro vínculo muy especial. Y es que Sofía, la mujer de Igor, es la madrina de Daniella Bustamante, por lo que tienen que estar más cerca que nunca.

Por otro lado, el pequeño de los tres hermanos, Manuel, siempre ha sido el más discreto. El joven emprendió su camino formándose en Business Administration y estudiando un máster en Banca y Mercados Financieros y otro en Banca Comercial. Actualmente, se encarga de dirigir una de las sucursales del Banco Santander.

Asimismo, el recién casado fue el mayor apoyo de David Bustamante cuando este se separó de Paula Echevarría, por lo que es uno de los pilares para el cantante.

David Bustamante, en su mejor etapa profesional

No únicamente Paula Echevarría ha sido testigo de lo bien que le va a su ex en lo personal. La actriz también ha visto que David en el ámbito laboral no se puede quejar.

Hace dos semanas, el padre de Daniella estrenó la época de verano como nadie. El exconcursante de OT 1 inauguró las nuevas atracciones del Parque Warner Beach de Madrid y fue el invitado especial de la celebración de su 20 aniversario.

Por otro lado, tuvo la oportunidad de participar en La velada del año, un evento muy popular en redes sociales organizado por Ibai Llanos. Asimismo, el ex de Paula tuvo que competir contra Míster Jägger, un creador de contenido de videojuegos.

Aunque no ganó la batalla, lo cierto es que disfrutó como nadie de la competición y fue un honor para él haber podido concursar al lado de celebridades de internet.