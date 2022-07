Los cuñados que Jesulín de Ubrique no soporta ni quiere volver a ver en su vida

Jesulín de Ubrique es el torero más famoso de los años 90, pero el tiempo le ha obligado a tomar una serie de decisiones. Después de romper con Belén Esteban, hubo muchos periodistas que se posicionaron en su contra, pues no entendían su comportamiento. Supuestamente, había dado de lado a su primera hija para centrarse en María José Campanario, la mujer que le robó el corazón.

Además, Janeiro tuvo muchos problemas con Belén, quien se sentó en una infinidad de platós para explicar la pesadilla que había vivido. Aseguró que su estancia en Ambiciones, finca del torero y residencia oficial de los Janeiro, dejó mucho que desear. Sus hermanos, actuales cuñados de Miguel Marcos, estuvieron a punto de tomar cartas en el asunto.

Jesulín, según contó la madre de Andreíta en el programa Tómbola, mantenía a toda su familia y no tenía valor para enfrentarse a nadie. La situación empeoró con el paso del tiempo y Belén tuvo que abandonar Ambiciones porque no se sentía respetada por su familia política. Los padres y hermanos de la colaboradora solo visitaron la finca en una ocasión porque los Janeiro no les veían con buenos ojos.

El torero nunca ha hablado públicamente de sus antiguos cuñados, Juan Pedro y Francisco José, pero no quiere volver a verles. En el pasado, no logró empatizar con ellos y después de romper con Esteban el conflicto no hizo más que ir a peor. Ambos adoran a Andreíta y no entienden que el diestro le haya desatendido durante tanto tiempo.

El padre de Andreíta está cansado de seguir soportando rumores, pero no quiere pronunciarse porque sabe que la prensa no está de su lado. En su momento, prometió que mantendría una conversación con Andrea Janeiro en cuanto alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, ha preferido omitir el tema porque no está preparado para analizar lo que sucedió dentro de Ambiciones.

Jesulín de Ubrique ha tomado una firme decisión

Jesulín sabe que Miguel Marcos, actual marido de su expareja, ha logrado ganarse el cariño del público en muy poco tiempo. Él tiene experiencia suficiente delante de las cámaras y podría recuperar su reinado mediático, pero ha decidido retirarse. Acaba de ser padre por cuarta vez y no quiere que su bebé sufra las consecuencias de pertenecer a la familia Janeiro.

Juan Pedro, el antiguo familiar del torero, tiene muchas cosas en común con María José Campanario porque ambos padecen la misma enfermedad. Belén Esteban confesó que su hermano sufría fibromialgia y que tenía serios problemas para poder moverse. El tío de Andreíta es, extremadamente, discreto y nunca ha comentado cómo se siente, pero la situación es seria.

El marido de María José Campanario intentó que su noviazgo con Belén tuviera un bonito final, pero no lo consiguió y la polémica no tardó en estallar. Carmen Janeiro, hermana del diestro, actualmente tiene buena relación con Esteban, pero en su momento condenó su comportamiento. Le acusó de haber manipulado a Andreíta para que la joven no quisiera saber nada de su familia paterna.

Jesulín de Ubrique ha protegido a su familia

Janeiro tuvo bastantes encontronazos con los hermanos de Belén, no les soporta y nunca ha querido mantener una conversación reparadora. La tertuliana sufrió mucho porque siempre estuvo unida a ellos y durante el tiempo que estuvo con el torero se distanció. Ciertos periodistas aseguran que hay muchas cosas que todavía se desconocen y que deberían salir a la luz.

El padre de Andreíta siempre ha velado por los intereses de su familia, de hecho muchos medios insinuaron que estuvo abducido. Supuestamente, el dinero que ganó en las plazas de toros lo gestionó su padre Humberto y no hizo buenas inversiones. Las cuentas no cuadraron durante mucho tiempo, pero actualmente todo está solucionado.