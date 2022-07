El cuñado de Eva González confiesa por qué no quiere saber nada de Cayetano Rivera

No cabe duda de que Eva González es una de las famosas más destacadas de la televisión española. De hecho, en los últimos años se ha podido ver a la modelo ejerciendo de presentadora del exitoso concurso de Antena 3, La Voz.

Asimismo, desde el 2019 que está al frente del espacio y, cada vez más, está más dichosa de poder colaborar en el formato de la cadena año tras año. Sin duda alguna, su vida profesional va viento en popa porque no solo se dedica al mundo de la pequeña pantalla, sino que también ha conseguido un hueco en la publicidad.

Eva González, como la mayoría de personajes públicos, ha optado por compaginar su profesión con su faceta en las redes sociales. Por lo que, en bastantes ocasiones, la modelo publica contenido promocionando las marcas que contactan con ella.

Pese a que en lo profesional no se puede quejar, lo cierto es que en su vida más íntima todo marcha a la perfección aparentemente. Y es que en las últimas horas se ha conocido el duro testimonio de un familiar político suyo que ha provocado que su marido esté, nuevamente, en el punto de mira.

Eva González, en shock tras escuchar las declaraciones de su cuñado

Eva González está felizmente casada con Cayetano Rivera. En 2015, la pareja contraía matrimonio en la ciudad natal de la presentadora, Sevilla. Tres años más tarde, daban la bienvenida a su primer hijo en común, que lleva el mismo nombre que el torero, Cayetano Rivera González.

A nadie le sorprende que el matrimonio es una de las parejas famosas más consolidadas de nuestro país. Sin embargo, pese a que la vida sentimental de Eva González está mejor que nunca, no puede decir que sucede lo mismo con la familia de su marido.

Y es que, de alguna manera u otra, el clan Rivera siempre está en el ojo mediático. La especial relación entre Fran y Kiko Rivera es uno de los tantos escándalos que han surgido en torno a la vida del esposo de la presentadora de La Voz.

Hace apenas unos meses, el hijo de Isabel Pantoja cargaba duramente contra su hermano mayor. Sus declaraciones al respecto fueron tan duras que hicieron poner punto y final a la escasa relación que ya tenían.

Tras un periodo de tiempo sin polémicas, ahora, Eva González tiene que ver cómo su marido hace frente a un nuevo conflicto familiar. Y no, en esta ocasión el DJ no es el protagonista, sino el mismo Julián Contreras.

Asimismo, el hijo de Carmina Ordóñez se ha sincerado como nunca sobre su etapa como escritor y sobre la relación que tiene actualmente con sus hermanos por parte de madre.

"Tenemos que entender que somos adultos y no tenemos relación", comunicaba dejando en shock a los periodistas presentes. "En mi caso, no es una cosa que esté sujeta a polémica, no hay dardos".

"Se ha diluido, no queda nada. No tengo relación, pero si entran ahora mismo por la puerta yo los abrazo con total cariño", explicaba zanjando el tema.

El exitoso presente de Julián Contreras

Eva González debe estar sorprendida tras las declaraciones de su cuñado. Y es que, a diferencia de Kiko Rivera, el escritor ha querido dejar claro que no hay malos rollos con sus hermanos. Simplemente que el motivo del porqué no tiene contacto con ellos es debido a que la relación se ha enfriado.

Por otro lado, el sevillano, que dio sus primeros pasos en la pequeña pantalla, decidió alejarse del foco mediático y dedicarse a la literatura. El cuñado de Eva es autor de Querida mamá, dedicado a la socialité, De Rivera a Ordóñez y, su última publicación, Artesanales.

De hecho, esta última obra ha sido un éxito, pese a que en varias ocasiones las editoriales se negaron a colaborar con él. Justamente, por esta razón no ha dudado en hablar con la prensa.

"Para mí está siendo desmedido", confesaba al respecto. "Nada de lo que está ocurriendo es una cosa que yo hubiera previsto, pero ni en el escenario más positivo me acercaba". "Está siendo especialmente bonito e ilusionante. La gente está conectando de forma muy guay con la obra", confesaba ilusionado.

Sin duda alguna, Eva González está pletórica de felicidad de que a su cuñado le vaya a las mil maravillas. Además, pese a que su marido ya no tiene contacto con él, la presentadora le desea todo lo mejor.