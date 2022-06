Las cuñadas de Kiko Rivera, acusadas de haber provocado la separación

Kiko Rivera está cansado de ocultar lo que para muchos es un secreto a voces: su nula relación con Francisco, el hijo de Carmen Ordóñez. Ha concedido una entrevista en Lecturas para destapar todo lo que hay detrás de este enfrentamiento, gesto que ha tenido consecuencias. Los colaboradores de Sálvame han empezado a investigar la historia y han descubierto algo sorprendente.

Kiko Rivera ha señalado a Francisco, asegura que le importa “un carajo” y reconoce que siempre ha querido más a Cayetano. Lo que nadie esperaba era que el DJ confirmara la mala relación entre los hijos de Carmen Ordóñez, quienes supuestamente están separados. En Sálvame han acusado a “las cuñadas” de este triste suceso: a Lourdes Montes y a Eva González.

Kiko ha asegurado que el vínculo entre Fran y Cayetano no es tan estrecho como parece, algo que nadie había corroborado hasta la fecha. La periodista María Patiño reconoce que es un rumor que lleva mucho tiempo circulando y que comenzó hace muchos años. Cabe la posibilidad de que los toreros tengan ciertas diferencias originadas por la profesión, pues ambos quieren ser los mejores.

Kiko sabe que sus cuñadas tienen parte de responsabilidad en la separación, pero es cierto que él no ha profundizado tanto en el asunto. En Sálvame aseguran que los hermanos Ordóñez son muy discretos, por eso nunca han alimentado este escándalo. Lourdes Montes, mujer de Fran, habló en la revista Diez Minutos sobre este tema y desmintió su mala relación con Eva.

“Nunca nos hemos llevado mal, nunca hemos tenido un problema”, declaró intentando ganarse la confianza del público. Argumentó que había periodistas que no manejaban buenos datos, por eso había encima de la mesa rumores que no se ajustaban a la realidad. “Ahora hay personas muy bien informadas y otras que no lo están”.

Kiko Rivera ha desvelado el gran secreto

Kiko siempre ha estado muy unido a su madre Isabel Pantoja y ahí empieza su mala relación con Francisco. Charo Vega, antigua amiga de la tonadillera, reconoce que es imposible que se lleven bien porque “no se han rozado”. Han llevado vidas completamente diferentes, por eso no son capaces de encontrar ningún punto en común.

Rivera cree que el torero le mira por encima del hombro porque han recibido educaciones diferentes. “Piensa que su educación es mejor y menosprecia la mía”, declara en la revista Lecturas. Después ha asegurado que con Cayetano no le pasa eso, pues él es bastante más humilde y sencillo.

Charo Vega asegura que Fran tiene un carácter peculiar, pero tampoco entiende que el hijo de Isabel Pantoja le haya atacado tan duramente. Lo peor es que ha destapado un secreto muy doloroso para la familia: las diferencias entre Lourdes y Eva. En Sálvame han confirmado que las cuñadas han ido separando poco a poco a los toreros porque no quieren pasar tiempo juntas.

Kiko Rivera señala al culpable de la mala relación

Kiko está convencido de que todos los problemas vienen por la intolerancia del marido de Lourdes Montes. Asegura que no va a comenzar un nuevo conflicto, pero lo hará porque quiere seguir los consejos de su otro hermano. “No voy a iniciar una guerra con él, pero que sepa que lo hago por Cayetano, me lo ha pedido”.

Lourdes Montes en su momento desmintió que su marido estuviera distanciado de Cayetano, pero tampoco dio demasiados detalles. Según contó en el portal Vanitatis, no daba importancia a los rumores porque procedían de espacios televisivos que no consumían. “Normalmente en casa no vemos la tele ni este tipo de programas, yo estoy tranquila y Fran también”.