Cristina Saavedra confirma el rumor sobre su duro estado después de dar el paso final

Cristina Saavedra es una de las periodistas más importantes del panorama nacional y se ha rodeado de un grupo muy poderoso de seguidores. En poco tiempo se ha tenido que despedir de las personas más importantes de su vida, pero debe seguir adelante. Ha tomado una decisión que sigue dando mucho de qué hablar: regresar a la pequeña pantalla.

Cristina Saavedra ha dado el paso definitivo porque sabe que es la única forma de poner fin al tormento que ha vivido meses atrás. Tuvo que despedirse de su hermana a causa de una complicada enfermedad y ocho meses después repitió la misma historia. Haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, anunció en sus redes lo que estaba sucediendo en su familia.

Cristina, lejos de hacer un drama de su problema, ha seguido luchando en silencio y cuando ha estado preparada ha regresado al trabajo. Los espectadores han aplaudido su valentía, no se ha recreado en la pena y ha dado una lección a muchos. Ha emitido un discurso cargado de optimismo y ha demostrado que ser feliz es una opción más.

Cristina se ha ganado el aplauso de la audiencia, sus fans se han hecho eco de su atrevimiento y le han convertido en una estrella. Sus compañeros están encantados con el esfuerzo que ha hecho y su programa lo ha notado en la audiencia. Han atrapado la atención de todos los medios, pues su reaparición era una noticia que generaba mucho interés.

Saavedra podría haber ganado mucho dinero por hablar de su problema en cualquier revista, pero ha decidido ser más discreta. Es enormemente generosa, así que ha concedido unas declaraciones de forma gratuita en el espacio que presenta. Ha estado un tiempo retirada, pero se ha dado cuenta de que rendirse no es una opción, no puede privar al público de su talento.

Cristina Saavedra desvela cómo se encuentra

Cristina, después de haber tomado la decisión de regresar a La Sexta, ha confirmado los rumores sobre su estado: se encuentra mucho mejor. Es evidente que todavía debe asimilar lo que ha sucedido en su familia, pero también lo es que ahora tiene más fuerza. Han sido meses muy duros, aunque todo hace pensar que en poco tiempo recuperará la sonrisa de forma definitiva.

“Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida”, empieza diciendo en su reaparición. “Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros, gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte”. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de su fortaleza, es admirable que esté tan animada.

Saavedra decidió apartarse de los focos porque no estaba dispuesta a dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo en su vida privada. Usó su cuenta de Instagram para despedirse de sus hermanas, pero no hizo demasiados comentarios al respecto. Ahora sabemos que necesitaba estar lejos del foco para encontrar su camino, por suerte lo ha conseguido.

Cristina Saavedra mandó un emotivo mensaje

Cristina tiene tres hermanos, pasaban mucho tiempo juntos cuando eran pequeños y simulaban tener una banda de música. Por eso, cuando falleció su segunda hermana, escribió un bonito mensaje que acompañó de una foto muy especial para ella.

“Fuimos la banda más hermosa del mundo, Kiko y yo seguiremos tocando por vosotras. Os amamos y lo seguiremos haciendo eternamente hasta que nos volvamos a encontrar”, publicó en Instagram.

Saavedra ha demostrado que sigue en plena forma, continúa comunicando mejor que nadie y tiene la misma sensibilidad. Ha demostrado, a través de su intervención, que su estado de salud es muy favorable, nada tiene que ver con su antiguo ánimo.