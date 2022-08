Cristina Pedroche habla claro de su primer embarazo después de lo que ha pasado

Cristina Pedroche se ha convertido en una de las influencers más sui generis de nuestro país. Además de presentadora y actriz, 'la Pedroche' tiene unas redes sociales que son un verdadero espectáculo.

Con casi tres millones de seguidores en Instagram, Cristina publica lo que le viene en gana en cada momento, sin preocuparse demasiado por el 'qué dirán'. Esta ha sido una de las claves de su éxito y de su popularidad, ya que tiene amantes y detractores a partes iguales.

Televisivamente no es de las que más brillan. Colabora en Zapeando, tiene programa propio en Neox y acude a espacios como El Hormiguero de vez en cuando. Sin embargo, si por algo se la recuerda cada mes de diciembre es por la expectación que se crea para ver su vestido durante las campanadas de Fin de Año.

Pedroche lleva ya unos cuantos años retransmitiendo las últimas campanadas del año en La Sexta. A falta de carisma y gracia para combatir con Ana Obregón o con Anne Igartiburu, ha encontrado en su indumentaria su filón principal.

La última vez, apareció calva, literalmente, cosa que indignó bastante a los espectadores.

Enamoradísima de su novio, Dabiz Muñoz, está cada vez más involucrada en sus negocios gastronómicos. Así pues, Cristina ha sido la encargada de pilotar todo el cambio estético y de planteamiento que él ha realizado a sus restaurantes. Ahora se encuentran en México de vacaciones y allí se están poniendo las botas a tacos y a hormigas.

Si, sí, hormigas "como si fueran pipas".

A lo que vamos. Cristina y Dabiz llevan ya varios años de relación y se declaran amor "para toda la vida" de forma constante en redes sociales.

Ante esto, periódicamente surge la noticia de que Cristina podría estar esperando a un bebé. Ella se ha pronunciado con mucha claridad al respecto.

Los rumores de embarazo de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche tiene actualmente 33 años. Periódicamente han salido informaciones sobre que podría estar embarazada. Por ejemplo, a cuenta de la siguiente imagen que publicó en sus redes.

Mucha gente ha visto un embarazo, por el gesto de Dabiz sobre la tripa de Cristina y con la ropa holgada que ella lleva.

Cristina ha hablado muy claro de su maternidad cuando se le ha preguntado al respecto. Así pues hace un tiempo aseguraba que "no me planteo a día de hoy ser madre y a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más".

La influencer asegura que "la gente me dice que todavía soy joven para ser madre, que no pasa nada, pero es que a lo mejor no quiero y no es un problema". De este modo quiere rebajar la presión que según ella muchas mujeres sienten por tener que ser madres a medida que pasan los años.

Ella y Dabiz no descartan formar una familia en el futuro, pero "es una opción más. Sin hijos, puedo seguir siendo igual de buena mujer y voy a sentirme realizada y a ser feliz. Pero nunca se sabe".

De este modo no entra en sus planes ampliar la familia por el momento. "Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos".

Además, "Ser madre no me va a hacer mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizá sí, y respeto su opinión, pero también estaría bien que se respetara la mía".

Como siempre, la presentadora no se anda con rodeos y dice las cosas como las ve y como las siente. Desmentidos, pues, los rumores.