Toda la verdad sobre la separación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche aterrizó en los medios de comunicación con mucha ilusión, así que no tardó en convertirse en el rostro del momento. Empezó trabajando como reportera y ahora presenta programas muy importantes, los espectadores están encantados con ella. Pero lo más importante es que se ha ganado la confianza de los responsables de Atresmedia, grupo que le ha convertido en un referente.

Cristina Pedroche ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera, pero ninguna ha sido tan sonada como la de ahora. En las redes sociales han empezado a especular con su divorcio y varios medios digitales se han hecho eco de la información. Ni ella ni su marido se han pronunciado, pero es evidente que todo es un rumor sin ningún tipo de fundamento. El rumor ha ido creciendo en las últimas horas si que ninguno de los dos protagonistas entienda porqué.

| Cedida

Cristina está felizmente casada con Dabiz Muñoz, de hecho nunca habían tenido que justificarse ni desmentir ninguna crisis. Es cierto que al principio de su relación recibieron críticas, pues hubo quien acusó a la presentadora de ser una aprovechada. Ella rompió el silencio y aseguró que ganaba “más dinero que él”, de ahí su amor fuese tan puro y sincero.

Cristina conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón y es posible que esté aguantando antes de emitir un comunicado. Es evidente que su matrimonio se encuentra perfectamente, pero los detractores de la pareja insinúan lo contrario. Según cuentan, llevan un tiempo teniendo problemas y han decidido terminar con su historia de amor.

Pedroche la ha dado explicaciones a su entorno, no quiere que nadie tenga una idea equivocada de lo que está pasando. Dabiz Muñoz también es una figura pública y está intentando que su reputación no se vea afectada por una historia tan fuerte. No hay nada de cierto, están mejor que nunca y la separación no entra dentro de sus planes.

Cristina Pedroche quiere seguir luchando

Cristina ha protagonizado varios escándalos a lo largo de su carrera y todos ellos le han servido para aumentar su poder social. Ha dado respuesta a todos los ataques que ha recibido, la mayoría tiene que ver con su estado físico, y no se lo merece. Su discurso ha ayudado a muchas mujeres, pues ha demostrado que la belleza está en los ojos de quien mira.

| GTRES

Pedroche se casó con el cocinero en 2015 y podría haber ganado mucho dinero con este evento, pero decidió no hacerlo. Nunca ha sido amiga de la prensa rosa, por eso ha mantenido las distancias y siempre ha sido tan prudente con los reporteros. Ella ha estado en ese lugar, así que responde amable a todas las preguntas, pero no da más datos de la cuenta.

Dabiz sigue la línea de su mujer, también es muy discreto y prefiere no hablar para no cometer errores innecesarios. Él no tiene demasiada experiencia en este tipo de revuelos, por eso está esperando e intentando ser lo más paciente posible. El artista tampoco ha usado sus redes sociales para desmentir que se esté separando de la presentadora.

Cristina Pedroche está cansada de justificarse

Cristina ha llegado muy lejos y no va a rendirse ahora, sus detractores no tienen tanta fuerza como ella. Han difundido el rumor de su separación y cada vez hay más teorías encima de la mesa, pero es evidente que todas son falsas. Lo único cierto es que está enamorada y que nadie podrá apartarla del cocinero, ni siquiera la presión social.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pedroche está en el mejor momento de su carrera, tiene mucho que celebrar y no dejará que nadie le arruine su felicidad. Más pronto que tarde emitirá un comunicado y aclarará todo lo que está pasando para no dejar espacio a la especulación. Es esta valentía lo que le hace tan grande, no hay nadie como ella trabajando en televisión.