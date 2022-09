Cristina Pedroche lo confiesa y su familia se preocupa al saber que no hay solución

Cristina Pedroche siempre se ha caracterizado por ser muy clara a través de sus redes sociales. La presentadora no duda en utilizar su perfil de Instagram como plataforma para exponer todos aquellos temas que le preocupan. Actualmente, es una de las españolas más seguidas en dicha red social, donde acumula más de 3 millones de seguidores.

Pedroche nos tiene acostumbrados a mostrarnos como es su día a día en televisión o sus impresionantes vacaciones. Aunque a veces, también le gusta dedicar su tiempo a compartir reflexiones. Y eso es lo último que ha hecho, que ha sorprendido a todos sus seguidores.

Cristina Pedroche y el enigmático mensaje que ha sorprendido a todos

Su 'familia de Instagram' como a ella le gusta llamar a sus seguidores, se ha quedado muy sorprendida con el último post de la presentadora. Cristina subía una fotografía de ella en bikini, acompañada el siguiente texto:

"Me veo y me siento tan mal que ni un filtro me iba a ayudar. No me apetece mucho, pero voy a intentar arreglarme para salir a cenar que hambre sí tengo. ¡Vamos Pedroche", escribía la reportera.

La reivindicación de Cristina ha sido muy aplaudida por sus seguidores, y en el resto de redes sociales. Muchas mujeres aplaudía a Pedroche por visibilizar los efectos de estar con la regla. Algo que muchas veces tiende a silenciarse y no nombrarse por pudor.

Y es que en una sociedad como esta, y más concreto en las redes sociales donde se muestra lo bueno, una dosis de realidad no viene nada mal. Muchas de sus seguidoras le respondía y aplaudía el gesto de Pedroche.

Cristina Pedroche no tiene ningún miedo a mostrar sus sentimientos a través de Instagram. Y a reflejar la realidad de todas las mujeres que sufren los efectos de estar con el periodo.

Cristina Pedroche se muestra transparente con sus seguidores

No cabe duda que la presentadora estrella de Atresmedia sabe muy bien como ganarse el cariño de sus seguidores. Siempre se mantiene muy activa en la red social. Y no duda en compartir su día a día.

Aunque la mayoría de personas que la siguen la apoyan, como todo personaje público, también cuenta con sus detractores. En una de sus más recientes publicaciones, Pedroche se ponía en el punto de mira.

Y es que a Cristina le encanta mostrar en redes su pasión por el deporte, y por estar en buena forma física. Tras unas impresionantes vacaciones en México, la presentadora volvía al gym. Así lo contaba en Instagram:

¡Vuelta al cole! Unos ejercicios muy básicos para volver a la rutina poco a poco y sentirse bien con uno mismo. No os agobiéis con intentar estar al mismo nivel que antes del verano, o si empezáis ahora no os presionéis para ver resultados rápidos. Los resultados rápidos luego tienen efecto rebote. Disfruta del camino, poco a poco, márcate tu ritmo sin estrés ni presión", explicaba.

Cristina animaba a todos sus seguidores a hacer deporte, como método infalible para superar el 'síndrome posvacacional'. Sin embargo, muchos usuarios le echan en cara que no todos tenían la posibilidad de tener un gimnasio personal en casa.

Cristina tuvo que enfrentarse a una fuerte polémica en el último mes. Y es que Pedroche era acusada de utilizar a niños en situación de vulnerabilidad para crear contenido en redes sociales. Todo debido a uno vídeo que la presentadora subió junto a unas niñas, haciendo uno de los bailes de moda.

