Cristina Pedroche rompe el silencio y anuncia su noticia más esperada

Cristina Pedroche es una apasionada de la música, de eso no cabe duda. Es más que habitual verla en cualquier red social subiendo videos bailando o cantando, sobre todo en TikTok, donde acumula más de un millón y medio de seguidores. Ahora la presentadora ha anunciado una colaboración con uno de sus grupos favoritos y no puede estar más emocionada.

Pedroche no solo es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión nacional, también es una de las influencers con mayor resonancia en redes. Ella ha sabido como nadie explotar su imagen al máximo y fruto de ello son los miles de campañas que ha protagonizado. Cristina Pedroche se ha convertido prácticamente en una marca, y esto también le permite embarcarse en proyectos que le hacen mucha ilusión.

Cristina Pedroche participará en el nuevo videoclip de Camela

La presentadora ha demostrado en más de una ocasión que no tiene miedo cuando se trata meterse en proyectos de lo más dispares. Cristina sorprendía a todos, hace tan solo unas horas, cuando anunciaba que iba a ser una de las protagonistas del nuevo videoclip del grupo Camela.

"Todavía me sigo pellizcando para ver que no estoy soñando. Cuando Camela me lo propuso casi me da algo", confesaba la reportera a través de su Instagram.

Además, no dudó en agradecerle al grupo la confianza que habían puesto en ella. Daba las gracias a los dos integrantes del grupo para dejarle estar en su videoclip.

En el mismo post, los dos integrantes del grupo, tanto Dioni Martín como María Ángeles le respondía con unas palabras de cariño: "Así, tal cual, como tan solo tú eres en este Mundo... a mí y a los míos nos has hecho muy feliz. Gracias Cris! Te quiero mucho", escribía Dioni

El videoclip verá la luz el próximo 21 de octubre, recibirá el nombre de No me hables y podrá verse en el canal oficial de YouTube del grupo.

Cristina Pedroche ha comentado en más de una ocasión lo mucho que le apasiona el grupo Camela. Así que no cabe duda de que esto habrá sido todo un honor para ella.

Cristina Pedroche, en su mejor etapa

Lo cierto es que Cristina Pedroche lleva meses siendo noticia por sus logros profesionales. La presentadora no para de encadenar un proyecto con otro, y es que la madrileña está en su mejor momento.

Pero no solo en su mejor momento profesional, sino también personal. Hace tan solo unos días recibía la mejor de las noticias.

Su fiel amigo y compañero Miki Nadal era padre de una niña, Galatea. Y Cristina no podía estar más feliz, ya que ella es la madrina.

El marido de Cristina Pedroche bromeaba en redes sociales, subiendo una imagen con la niña y el siguiente texto: "He sido padre. Siento avisaros tan tarde", bromeaba el chef.

Cristina, por otro lado, subía uno de sus ya míticos bailes a Instagram, acompañado de un bonito texto. En él, dedicaba el baile a su ahijada:

"Este primer baile dedicado no podía ser para otra persona. Hoy ha nacido mi ahijada, la niña más bonita del mundo. Galatea, ¡qué ganas de abrazarte! Miki Nadal y Helena Aldea os quiero", escribía la presentadora.

Para Pedroche, la llegada de Galatea ha supuesto todo un revuelo de alegría y felicidad. Sobre todo porque como ella misma reconoció, fue la que hizo que Miki y Helena se conocieran:

“No es por nada, pero yo fui la celestina, así que yo debería ser la madrina de esa niña”, confesaba Pedroche hace unos meses.

