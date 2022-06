Creo que Rocío Carrasco no está bien y que está enferma

Rocío Carrasco está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, aunque hay algunas personas que no piensan lo mismo. Y es que, muchos creen que su resurgir mediático tan solo es una fachada para ocultar los verdaderos problemas por los que está pasando.

El pasado 21 de marzo de 2021, la hija de 'la más grande' decidió no esconderse más y hacer frente a todo lo que se había dicho de ella en los últimos años. Así que, sin pensárselo dos veces, decidió contar todo lo que había callado en su serie documental.

Tras la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva, no hay ninguna duda de que la vida de Rocío Carrasco ha dado un giro de 180 grados.

Ahora,la mujer de Fidel Albiac ya no tiene miedo y no tiene reparos en responder públicamente a todos aquellos que, a día de hoy, siguen arremetiendo contra ella.

Hay muchas personas que consideran que, detrás de esta supuesta valentía, se esconde el verdadero problema que padece la madre de Rocío Flores.

Rocío Carrasco podría estar enferma

Desde que regresó a nuestras vidas, Rocío Carrasco ha intentado ser lo más sincera posible con la audiencia de Mediaset España. Durante varios capítulos de su docuserie, la presentadora ha contado algunos de los episodios más delicados de su vida.

Uno de los más fuertes es cuando confesó que estuvo a punto de terminar con su vida, pero que, gracias a su marido, todo quedó en una dolorosa anécdota.

Ahora, una de las personas que más cerca ha estado de ella ha confesado que Rocío Carrasco no está todo lo bien que dice estar.

Este martes, 7 de junio, Colate Vallejo Nágera acudió a los estudios de EsRadio para presentar su último libro, Colate por Nicolás.

Durante su intervención en el programa Crónica Rosa, presentado por Federico Jiménez Losantos, el exmarido de Paulina Rubio habló de su actual relación con Rociíto y de todo lo que piensa de su regreso televisivo.

"Yo conozco a Rocío Carrasco desde que era una niña y nos andaba persiguiendo a algunos cuando ella tenía dieciséis años", comentó el entrevistado, aunque aseguró que ha cambiado mucho. "Me cayó muy bien, pero ahora no la reconozco en el documental".

"Lo empecé a ver, interesado, pero todos sabíamos lo que le iba a pasar. Yo tuve que dejar de verlo porque creo que le quita toda la credibilidad del mundo", confesó con dureza.

Pero lejos de abandonar el tema, Colate dio un paso más y dejó caer que la hija de Rocío Jurado no está pasando por un buen momento personal. "Yo la veo como una persona que no está bien y que está enferma. No debería estar ahí dando rienda suelta y sacando un odio extremo hacia su propia familia".

Aunque, sin duda, lo que más le choca al entrevistado en la relación que tiene con sus hijos. "Respecto a sus hijos, yo hay cosas que no entiendo. Yo hago 8.000 kilómetros para ver a mis hijos, y ella no era capaz de desplazarse cinco minutos. Además, se quejaba de que mandaba al chófer y que ella no venía".

"Ser padre no es pagar abogados, es un sacrificio. Ese odio después de tantos años... Yo tuve que dejar de verlo porque me producía ansiedad, y todo lo que se formó después en televisión con esos corrillos, me parece intolerable".